Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada katılım finans sektöründeki gelişmeler ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılım finans sektörünün son yıllarda istikrarlı bir büyüme performansı sergilediğini ifade eden Karahan, sektörün finansal sistem içerisindeki payının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Karahan, 2010'lu yıllarda katılım finansın toplam finansal sistem içindeki payının yaklaşık yüzde 4,5 seviyesinde bulunduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 9'a yükseldiğini belirtti.

KATILIM FİNANSIN PAYI ARTIYOR

Katılım finansın daha geniş kitlelere ulaşmasının önemine dikkat çeken Karahan, katılım bankalarının kredi büyümesinin sektör ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Sektörün finansal kapsayıcılığa katkı sunduğunu belirten Karahan, katılım finansın Türkiye ekonomisindeki rolünün giderek güçlendiğini kaydetti.

"FİYAT İSTİKRARI TEMEL UNSUR"

Konuşmasında enflasyonla mücadeleye de değinen Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı bir finansal sistem için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Finansal piyasalara duyulan güvenin ve piyasaların etkin işleyişinin ekonomik istikrarın temel bileşenleri arasında yer aldığını belirten Karahan, Merkez Bankası'nın orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğunu hatırlattı.

Karahan, düşük ve öngörülebilir enflasyonun yatırım kararlarının daha sağlıklı alınmasına imkan tanıdığını ifade ederek, fiyat istikrarının ekonomik refah açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: Dünya