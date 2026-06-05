Verilere göre Hazine, mayıs ayında 252,3 milyar lira nakit açığı verirken, faiz dışı denge de 128,4 milyar lira açık kaydetti.

Bakanlığın yayımladığı verilere göre, mayıs ayında Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 146 milyar 97 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde nakit giderleri ise 1 trilyon 398 milyar 375 milyon liraya ulaştı.

FAİZ ÖDEMELERİ 123,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Mayıs ayında faiz dışı giderler 1 trilyon 274 milyar 447 milyon lira olarak hesaplanırken, faiz ödemeleri 123 milyar 928 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmeler sonucunda faiz dışı denge 128 milyar 350 milyon lira açık verirken, toplam nakit dengesi açığı 252 milyar 278 milyon lira oldu.

KUR FARKI ETKİSİ VE KASA HESABINDA AZALIŞ

Bakanlık verilerine göre, kur farklarından kaynaklanan artış mayıs ayında 1 milyar 884 milyon lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan kasa ve banka net hesabında da 119 milyar 482 milyon liralık azalış kaydedildi.

MAYIS AYI NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ

Nakit Gelirleri: 1 trilyon 146 milyar 97 milyon TL

Nakit Giderleri: 1 trilyon 398 milyar 375 milyon TL

Faiz Dışı Giderler: 1 trilyon 274 milyar 447 milyon TL

Faiz Ödemeleri: 123 milyar 928 milyon TL

Faiz Dışı Denge: 128 milyar 350 milyon TL açık

Nakit Dengesi: 252 milyar 278 milyon TL açık

Kur Farkı Kaynaklı Artış: 1 milyar 884 milyon TL

Kasa/Banka Net Hesabı: 119 milyar 482 milyon TL azalış

Mayıs ayı verileri, kamu harcamalarının gelirlerin üzerinde seyretmeye devam ettiğini gösterirken, Hazine'nin nakit dengesindeki açığın yüksek seviyesini koruduğuna işaret etti.

Kaynak: Dünya