Alınan karar doğrultusunda, Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. payları hakkında kredili işlem ve açığa satış tedbiri uygulanacak.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, BESTE payları 8 Haziran 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) itibaren 7 Temmuz 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

TEDBİR DETAYLARI

Şirket: Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE)

Tedbir Türü: Kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı

Başlangıç Tarihi: 8 Haziran 2026 (seans başı)

Bitiş Tarihi: 7 Temmuz 2026 (seans sonu)

Söz konusu tedbir, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında uygulanacak.

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