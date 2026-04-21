Astor Holding, Astor Enerji A.Ş. (ASTOR ) hisselerinden büyük çaplı satış gerçekleştirdi. Şirketin ASTOR hisselerinde payı sona erdi.

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) paylarında ana ortaklardan Astor Holding tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı hisse satışı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.

16 Nisan 2026 tarihinde kurumsal yatırımcılara yönelik yapılan satış işleminin takası bugün itibarıyla tamamlandı.

YURT DIŞI KURUMSAL YATIRIMCILARA 187,5 TL’DEN SATIŞ

Astor Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, satış işleminin detayları şu şekildedir:

İşlem Tarihi: 16 Nisan 2026.

Satış Fiyatı: Pay başına 187,5 TL.

Toplam Tutar: 59.750.000 TL toplam nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirildi.

Alıcı Grubu: Satış işlemi yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapıldı.

Kaynak: KAP

ŞİRKETİN ASTOR HİSSELERİNDE PAYI SONA ERDİ

Gerçekleştirilen bu işlemle birlikte Astor Holding’in şirket sermayesindeki doğrudan payı tamamen sona erdi:

• Eski Pay Oranı: İşlem öncesinde %5,99 olan sermaye payı.

• Yeni Pay Oranı: İşlem sonrası pay oranı %0 seviyesine düştü.

• Oy Hakları: Gün başında %3,56 olan oy hakları oranı da işlemle birlikte sıfırlandı

ASTOR HİSSE SENEDİ GÜNCEL FİYAT

ASTOR hisseleri sabah saatlerinde yapılan pay satışı açıklaması sonrası güne yükselişle başladı.

Kaynak: Hissenet

Hisseler yazım sırasında yüzde 5,49'luk yükselişle 217 TL'den işlem gördü. ASTOR hisseleri haftalık bazda yüzde 6,58, aylık bazda yüzde 15,91 kazandırdı.

ASTOR ART ARDA AÇIKLADI: MİLYONLUK İHALELERİ ALDI

Astor Enerji, sabah saatlerinde 528 milyon TL'lik ihaleyi kazandığını duyurmuştu. Şirket TSI 12.03'de yeni bir ihaleyi daha kazandığını duyurdu.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından düzenlenen dev ihalelerin sonuçlarına ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Şirket, transformatör ve reaktör temini kapsamında toplamda yaklaşık 1 milyar TL’lik iş hacmine ulaştı.

GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ İHALESİ İPTAL EDİLDİ

Astor Enerji, 27 Mart 2026 tarihinde en avantajlı teklifi verdiğini duyurduğu ihalelerin bir bölümünde ise iptal kararı alındığını belirtti.

İptal Detayı: 17 adet 154/33,6 kV, 100 MVA Güç Transformatörü temini ihalesi idare tarafından iptal edilmiştir.

TOPLAM İŞ HACMİ 948 MİLYON TL

Daha önce duyurulan 1,8 milyar TL’lik toplam teklif tutarı, bir ihalenin iptal edilmesiyle revize edildi. Şirket, mevcut durumda kesinleşen toplam ihale bedelinin 948.000.000 TL (Dokuz yüz kırk sekiz milyon Türk lirası) olduğunu açıkladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

