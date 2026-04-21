Türkiye'de çalışan kadınlara yönelik doğum izni düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni uygulamayla birlikte hem memur hem de işçi statüsündeki kadınlar için analık izni süresi toplamda 24 haftaya çıkarıldı.

Bu sürenin 8 haftası doğum öncesi, 16 haftası ise doğum sonrası olarak kullanılacak.

SON 2 HAFTAYA KADAR ÇALIŞMA İMKANI

Düzenlemeye göre, sağlık durumu elverişli olan kadınlar doktor raporuyla bunu belgelemeleri halinde doğuma son 2 haftaya kadar çalışmaya devam edebilecek.

Ayrıca koruyucu aile olan çalışanlara da 10 gün izin verilmesi kararlaştırıldı.

ÖDEMELER ARTACAK

İzin süresinin uzatılmasıyla birlikte annelere yapılan ödemelerde de artış olacak. SGK kapsamında verilen geçici iş göremezlik ödeneği artık 168 gün üzerinden hesaplanacak.

Buna göre en düşük ödeme yaklaşık 123 bin TL seviyesine çıkarken, maaşa bağlı olarak bu tutar artacak. Brüt maaşı 35 bin TL olan bir çalışan yaklaşık 130 bin TL, 40 bin TL olan 149 bin TL, 50 bin TL olan ise 186 bin TL civarında ödeme alabilecek.

Devlet memuru annelerde ise izin süresince maaş kesintisi yapılmayacak ve ödemeler tam olarak sürdürülecek.

KADINLAR DOĞUM SONRASI İŞTEN KOPUYOR

Araştırmalar, doğum sonrası kadınların iş hayatından kopma oranlarının yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre kadınların yaklaşık yüzde 40'ı ilk 6 ayda, yüzde 56'sı ise ilk yıl içinde işten ayrılıyor.

Bu oran küçük işletmelerde daha yüksek seviyelere çıkarken, büyük ölçekli firmalarda daha düşük kalıyor.

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 13 AYI BULUYOR

İşten ayrılan kadınların önemli bir kısmı yeniden çalışma hayatına dönüyor. Verilere göre kadınların yüzde 64'ü tekrar istihdama katılırken, ortalama dönüş süresi 13 ayı buluyor.

Uzmanlar, kadınların iş hayatına dönüşünü kolaylaştırmak için çocuk bakım hizmetlerine erişim, gelir kaybını azaltan destekler ve planlı işe dönüş süreçlerinin önemine dikkat çekiyor.