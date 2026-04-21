DMM, AVM girişlerinin ücretli olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı; böyle bir düzenleme veya çalışma bulunmadığı bildirildi.

DMM açıklamasında, iddialara kaynak olarak gösterilen"Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adıyla herhangi bir resmi kurum ya da üst kurulun bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı kayıtlarında da AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenlemenin yer almadığı ifade edildi.

AVM girişleri ücretli mi olacak? DMM iddiaları yanıtladı, Görsel 1

SEKTÖRDEN DE YALANLAMA GELDİ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektör paydaşlarının böyle bir karar almadığını bildirdi.

Açıklamada, kamuoyunda yer alan söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hareket Proje (HRKET) BAE’de 3.4 milyon dolarlık iş aldıHareket Proje (HRKET) BAE’de 3.4 milyon dolarlık iş aldı
Altın ve gümüşte “Çifte kritik eşik”, yarın her şey değişebilirAltın ve gümüşte “Çifte kritik eşik”, yarın her şey değişebilir

