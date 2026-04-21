DMM açıklamasında, iddialara kaynak olarak gösterilen"Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adıyla herhangi bir resmi kurum ya da üst kurulun bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı kayıtlarında da AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenlemenin yer almadığı ifade edildi.

SEKTÖRDEN DE YALANLAMA GELDİ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektör paydaşlarının böyle bir karar almadığını bildirdi.

Açıklamada, kamuoyunda yer alan söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.