BIS Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos, özellikle Tether (USDT) ve USDC gibi dolar endeksli varlıkların mevcut yapılarının küresel finansal sistem için ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından düzenlenen seminerde konuşan de Cos, piyasadaki hakim görüşün aksine bu varlıkların birer "nakit alternatifi" değil, riskli yatırım araçları olduğunu savundu.

"NAKİT DEĞİL, ETF GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

Genel Müdür de Cos, stablecoinlerin çalışma mantığını eleştirerek bu varlıkların ödeme aracı olmaktan ziyade borsa yatırım fonlarına (ETF) benzediğini belirtti. De Cos’a göre:

• Yanıltıcı Güven: Stablecoinler nakit para gibi pazarlansa da aslında yatırım ürünü karakteri taşıyorlar.

• Ödeme Yetersizliği: Mevcut yapılarıyla bu varlıklar, güvenli ve sürdürülebilir bir ödeme yöntemi olmanın gerektirdiği standartları karşılamıyor.

REZERVLERDEKİ TEHLİKE: "ZİNCİRLEME REAKSİYON" RİSKİ

BIS'in en büyük endişesi, stablecoin ihraççılarının elinde tuttuğu devasa rezervler.

USDT ve USDC gibi devlerin rezervleri büyük oranda kısa vadeli devlet tahvilleri ve banka mevduatlarından oluşuyor. De Cos, olası bir panik havasında yaşanabilecek senaryoyu şöyle özetledi:

"Büyük ölçekli geri ödeme talepleri (bank run) oluşursa, ihraççılar likidite sağlamak için bu varlıkları acilen satmak zorunda kalabilir. Bu durum hem tahvil piyasalarında dalgalanmaya neden olur hem de bankaların finansman koşulları üzerinde yıkıcı bir baskı oluşturur."

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Stablecoinlerin itibari para birimleri (dolar, euro vb.) ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşmasının ekonomi politikaları üzerinde kontrol kaybına yol açabileceğini belirten de Cos, acil küresel iş birliği çağrısında bulundu.

Düzenleyicilerin ortak hareket etmemesi durumunda, bu varlıkların büyümesinin sadece bireysel yatırımcıyı değil, tüm küresel ekonomik istikrarı tehdit edebileceği vurgulandı.

Kaynak: Reuters

