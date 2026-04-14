ETH şu an 2.365 dolar. Ancak Standard Chartered 7.500, Bitcoin Suisse 9.000-10.000 dolar hedef koydu. Gümüşün 2025’te yüzde 148 kazandırmasından sonra benzer bir senaryonun ETH için de geçerli olabileceği tartışılıyor.

Ethereum şu an zirvesinin yüzde 55 altında. Korku ve açgözlülük endeksi aşırı korku bölgesinde. Piyasa karamsarlığın zirvesindeyken kurumsal analistler 10.000 dolar hedef koyuyor. Bu uçurum her zaman dikkat çekiyor. Gümüş 2025’te tam da böyle bir tablodan fırlamıştı. Aynı senaryo ETH için mümkün mü?

DİJİTAL GÜMÜŞ BENZETMESİ NEREDEN GELİYOR?

Gümüşün 2025’teki yüzde 71-148 arasındaki rallisi sonrasında bu benzetme piyasada yeniden gündem oldu. Piyasa analisti The Long Investor, ETH’nin bastırılmış değerleme ile artan gerçek dünya talebi gibi gümüşe benzer özellikler sergilediğini savunuyor.

Bitcoin sıklıkla “dijital altın” olarak tanımlanıyor. Ethereum ise “dijital petrol” olarak konumlandırılıyor. Merkezi olmayan uygulama ve sözleşmelere güç sağlıyor. Ancak bazı analistler ETH’yi gümüşe benzeterek her iki rolü birden üstlendiğini, hem değer saklama aracı hem de endüstriyel kullanım alanı sunduğunu vurguluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Standard Chartered analist Geoff Kendrick kurumsal alımların Bitcoin’in neredeyse iki katı hızda gerçekleştiğini vurguladı. Banka 2026 yıl sonu hedefini 7.500 dolar olarak açıkladı. 2027 için 12.000, 2028-2029 için 25.000 dolar öngörüldü. Uzun vadede ise 2030 hedefi 40.000 dolar.

Bitcoin Suisse 2025 analizinde ETH’nin 2026’da yeni tüm zamanlar zirvelerine ulaşacağını ve 7.000-9.000 dolar döngü hedef aralığına yaklaşacağını öngördü. Genişletilmiş senaryoda 10.000 doların üzerini hedef alıyor.

Analistlerin büyük çoğunluğu Layer-2 çözümlerinin devam eden benimsenmesi ve merkeziyetsiz uygulamalardaki büyüme varsayımıyla ETH’nin 2026’da 6.000 ile 8.500 dolar arasında işlem göreceğini öngörüyor. 10.000 dolar hedefi ise daha uzun vadeli bir hedef olarak değerlendiriliyor.

NEDEN BU KADAR GERİDE KALDI?

ETH 2026 başında Ağustos 2025 zirvesinin yüzde 55 altında. Hiçbir altyapı büyümesi fiyatı destekleyemedi. Analistlerin tahminleri birbirinden bu kadar

uzaklaşmadı. Citi’nin temkinli 3.175 dolar tahminine karşı Standard Chartered’ın 7.500 dolar hedefi aradaki devasa uçurumu gösteriyor.

Layer-2 ağları Ethereum’un kapasitesini artırırken ana ağdan ücret gelirini de saptırıyor. Standard Chartered, Coinbase’in Base ağının tek başına ETH’nin piyasa değerinden 50 milyar dolar erittiğini tahmin etti.

TEMEL DEĞİŞKENLER GÜÇLÜ

Ethereum blokzincirinde günlük işlem hacmi ay bazında yüzde 20 arttı. Günlük aktif adres sayısı ise yüzde 50 yükseldi. ETH sadece altı ay önce 5.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu perspektiften bakıldığında 10.000 dolara ulaşmak o kadar da olağandışı görünmüyor.

EIP-1559 ile işlem ücretlerinin bir kısmı yakılıyor. Bu mekanizma yoğun kullanım dönemlerinde arzı azaltıyor. Staking’e kilitli ETH miktarı ise arzı yapısal olarak sıkılaştırıyor. Bu dinamikler geleneksel enflasyonist varlıklardan ETH’yi belirgin biçimde ayırıyor.

GLAMSTERDAM GÜNCELLEMESİ KATALİZÖR OLABİLİR

2026’nın ilk yarısında planlanan Glamsterdam güncellemesi ağın ölçeklenebilirliğini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Tarihsel olarak büyük ağ güncellemeleri ETH için pozitif bir katalizör görevi üstlendi. Pectra güncellemesinin ardından kayıt kıran ETF girişleri bu örüntüyü teyit ediyor.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

ETH şu an 2.365 dolar. TL karşılığı yaklaşık 920.000 TL. 7.500 dolar hedefi gerçekleşirse ve dolar kuru aynı kalsa TL bazında yaklaşık 2,9 milyon TL anlamına geliyor. TL’nin değer kaybı bu tabloya ek bir getiri katıyor.

Ancak şunu da belirtmek gerekir: ETH zirveden yüzde 55 geride. Bu hem fırsat hem risk içeriyor. 2.138 dolar desteği altına kalıcı kırılma senaryosunda tablo değişir.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

Glamsterdam güncelleme takvimi, ETH ETF haftalık giriş-çıkış verileri, staking oranı, Layer-2 işlem hacimleri ve Standard Chartered revize tahminleri ETH’nin seyrini belirleyecek temel göstergeler.

Kaynaklar: CoinGecko analist tahminleri, Brave New Coin teknik analizi ve Standard Chartered araştırma raporu esas alınarak derlenmiştir.

