Kripto para piyasası, jeopolitik risklerin azalması ve diplomatik çözüm umutlarıyla pozitif hava görülüyor. Bitcoin (BTC) gece saatlerinde 75.000 dolar seviyesine yükselirken, yatırımcı güvenindeki bu artış özellikle altcoin kanadında güçlü bir alım dalgası yarattı.

YATIRIMCILAR BARIŞ ANLAŞMASINA GÜVENİYOR

Piyasalardaki yön değişiminin temelinde, ABD ve İran arasındaki gerilimin yumuşama sinyalleri yatıyor. Ateşkesin uzatılması ve müzakere umudu iki kritik neden olarak öne çıkıyor.

Ateşkes Uzatıldı: ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın "neredeyse sona erdiğini" ifade etmesi ve iki ülkenin ateşkesi iki hafta uzatma konusunda prensip anlaşmasına varması, Wall Street endeksleri ile birlikte kripto piyasasını da yukarı taşıdı.

Müzakere Umudu: Taraflar arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerleme ve yeni bir müzakere turunun gündeme gelmesi, "riskli varlık" olarak görülen dijital paralara olan talebi artırdı.

ALTCOİNLER BİTCOİN’İ GERİDE BIRAKTI

Bitcoin'de TSI 13.30 itibarıyla yüzde 1,48'lik yükseliş görülürken birçok büyük altcoin performans bakımından öncü kripto parayı geride bırakmayı başardı.

(TSI 15.54 itibarıyla BTC fiyatı)

Kaynak: TradingView

PİYASA DEVLERİNDE SON DURUM (TSI 13.30)

Hyperliquid: %4,35

XRP: %3,86

Dogecoin (DOGE): %3,11

Solana (SOL): %2,80

BNB: %1,74

Ethereum (ETH): %1,62

GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELENLERİ: MEME COİN VE ALTYAPI PROJELERİ

Piyasanın geneline yayılan yükselişte özellikle meme coinler dikkat çekerken, ilk 100 listesinde çift haneli kazançlar görüldü.

Günün Zirvesindekiler:

EdgeX (EDGE): %17,57

Chiliz (CHZ): %16,46

Siren (SIREN): %15,58

Ether.fi (ETHFI): %9,59

Pepe (PEPE): %9,48

YENİ BİR RALLİ Mİ BAŞLIYOR?

Altcoinlerin Bitcoin karşısındaki üstünlüğünü gösteren teknik grafikler, piyasanın yeni bir ralli sürecine girmiş olabileceği sorusunu gündeme getirdi.

Analistler, önümüzdeki günlerde yaşanacak makroekonomik gelişmelerin ve barış görüşmelerinden gelecek somut haberlerin bu yükseliş trendinin kalıcılığını belirleyeceğini vurguluyor.

Kaynak: Cryptonews