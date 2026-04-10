Bugün toplanan kabine, kripto paraların ödeme aracı kategorisinden çıkararak resmen finansal ürün olarak sınıflandırılmasını öngören yasa değişikliğini onayladı.

Bugüne kadar Payment Services Act kapsamında değerlendirilen kripto varlıklar, bu değişiklikle birlikte Financial Instruments and Exchange Act (Finansal Araçlar ve Borsa Kanunu) kapsamına alınacak.

Bu hamle, kripto paraların artık hisse senetleri ve tahvillerle benzer bir denetim mekanizmasına tabi tutulacağı anlamına geliyor.

Uzmanlar, Japonya'nın bu hamlesinin diğer gelişmiş ekonomiler için bir "altın standart" oluşturabileceğini ve küresel kripto regülasyonlarını hızlandırabileceğini belirtiyor.

YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞECEK?

Düzenleme, piyasa disiplinini sağlamak adına oldukça sert ve net kurallar getiriyor:

• İçeriden Öğrenenlerin Ticaretine (Insider Trading) Son: Kripto piyasalarında haksız kazancın önüne geçmek için manipülatif eylemler tamamen yasaklanıyor.

• Şeffaf Raporlama Dönemi: Kripto varlık ihraççıları, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla düzenli olarak yıllık rapor sunmakla yükümlü olacak.

• Unvan Değişikliği: Sektör temsilcileri artık "kripto varlık borsası işletmecisi" değil, "kripto varlık satıcısı" olarak tanımlanacak.

• Ağır Yaptırımlar: Kayıtsız faaliyet yürüten platformlara 10 yıla kadar hapis veya 10 milyon yene kadar ulaşan ağır para cezaları uygulanabilecek.

HEDEF: ADALET VE ŞEFFAFLIK

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, düzenlemenin temel motivasyonunun piyasa adaletini tesis etmek olduğunu vurguladı.

Katayama, "Bu değişiklik, kripto varlık piyasasında şeffaflığı artırırken yatırımcı güvenini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Adil bir piyasa yapısı, sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır" diye ekledi.

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 2027

Hükümet kabinesinden geçen yasa tasarısının Japon parlamentosu (Diet) tarafından da onaylanması bekleniyor.

Herhangi bir engel çıkmaması durumunda, yeni kurallar bütününün 2027 yılı itibarıyla resmen yürürlüğe girmesi planlanıyor.

BTC 72 BİN DOLAR SINIRINI DEVİRDİ

Küresel piyasalarda esen jeopolitik yumuşama rüzgarları, kripto para piyasasına doping etkisi yarattı. Beklenen ateşkes haberleriyle artan risk iştahı, lider kripto para birimi Bitcoin'i (BTC) yeniden 72 bin dolar seviyesinin üzerine taşıdı.

Güne hızlı bir giriş yapan Bitcoin, Türkiye saati ile 09.05 sularında yüzde 1,6 değer kazanarak 72.159,1 dolar seviyesini test etti. Bu hamleyle birlikte haftalık bazdaki toplam yükseliş grafiği yüzde 7,3’e ulaşarak yatırımcısını sevindirdi.

Piyasanın amiral gemisi, sabah saatlerindeki bu zirve denemesinin ardından 11.30 itibarıyla 71.600 dolar civarında konsolide olarak güç toplama evresine geçti.

