New York Times (NYT), yapay zeka destekli dil analizleri ve derinlemesine yürüttüğü araştırma sonucunda, maskenin ardındaki ismin 56 yaşındaki ünlü bilgisayar bilimcisi Dr. Adam Back olduğunu öne sürdü.

Araştırmacı muhabir John Carreyrou ve yapay zeka uzmanı Dylan Freedman, on yıllara yayılan devasa bir veri havuzunu taradı. Üç farklı internet posta listesindeki binlerce yazışmayı, Satoshi’nin bilinen metinleriyle kıyaslayan ekip, çarpıcı benzerlikler yakaladı.

YAZIM HATALARI BİLE AYNI

Yapay zeka analizlerine göre Satoshi’nin yazı stiliyle en çok örtüşen isim açık ara Adam Back oldu. İkilinin paylaştığı "dilbilimsel parmak izleri" arasında şunlar dikkat çekiyor:

• Cümle aralarında ısrarla çift boşluk bırakılması,

• İngiliz yazım kurallarının (British English) tercih edilmesi,

• Tire kullanımındaki karakteristik yanlışlıklar.

HASHCASH: BTC'NİN ATASI

Şu an değeri 2,4 trilyon doları aşan kripto para ekosisteminin temeli olan "İş İspatı" (Proof of Work) algoritması, aslında 1997 yılında Adam Back tarafından geliştirilen Hashcash sistemine dayanıyor.

NYT, Satoshi’nin teknik belgeyi yayınlamadan önce Back ile iletişime geçerek atıflar konusunda teyit almasını, aslında Back’in kendi kendine yazdığı bir "kılıf" operasyonu olabileceği şeklinde yorumluyor.

"ŞÜPHELİ TAVIRLAR"

Araştırmanın fitilini ateşleyen olay ise bir belgesel oldu. Muhabir Carreyrou, bir HBO yapımında Back’in sergilediği tavırları mercek altına aldı.

Carreyrou, deneyimli bir araştırmacı gazeteci gözüyle Back’in mülakat sırasındaki "zamansız kıkırdamalarını" ve "gergin el hareketlerini" şüpheli bulduğunu belirterek, bu anları defalarca izlediğini ifade etti.

ADAM BACK REDDEDİYOR: "BEN SATOSHİ DEĞİLİM"

İddiaların odağındaki isim, Blockstream CEO’su Adam Back ise suçlamaları hem makale üzerinden hem de sosyal medya platformu X üzerinden kesin bir dille reddetti.

Back, siberpunk (cypherpunk) hareketinin bir parçası olarak 1992’den bu yana dijital nakit ve gizlilik üzerine çalıştığını ancak Nakamoto olmadığını savunuyor.

1,1 MİLYON BİTCOİN’İN KADERİ

Eğer iddialar doğruysa, Dr. Adam Back şu anda yaklaşık 1,1 milyon adet Bitcoin’lik (on milyarlarca dolar değerinde) devasa bir serveti kontrol ediyor demektir.

Şu günlerde yeni şirketi Bitcoin Standard Treasury Company’yi (BSTR) halka arz etmeye hazırlanan Back hakkındaki bu iddialar, kripto dünyasında son yılların en büyük tartışmasını başlatmış durumda.

Satoshi Nakamoto’nun kimliği, Bitcoin’in 2008’deki doğumundan bu yana gizemini koruyor ve bu iddia, şimdiye kadar ortaya atılan en somut "dilbilimsel kanıtlara" dayalı tezlerden biri olarak görülüyor.