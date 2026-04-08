ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkes anlaşması, kripto piyasasını gecelik bir ralli ile buluşturdu. Ancak Bitcoin iki aydır süren yatay kanalı henüz kıramadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iki haftalık ateşkes ilan etmesi, Bitcoin'i 18 Mart'tan bu yana görülmeyen seviyelere taşıdı. BTC/USD paritesi 72.700 dolara ulaşarak üç haftanın en yüksek noktasını test etti.

Ateşkes Nasıl Gelişti?

Trump, İran'a yönelik 48 saatlik ultimatomunu ateşkese dönüştürdü. Anlaşmanın temel koşulu Hürmüz Boğazı'nın askeri denetim altında derhal yeniden açılmasıydı. İran öneriyi kabul etti; ülkenin yeni Yüce Lideri Mojtaba Hamaney de teklife onay verdi. Barış anlaşmasının ayrıntılarını tamamlamak üzere Cuma günü Pakistan'ın Islamabad şehrinde yeni bir görüşme turuna başlanması planlanıyor.

Piyasalara Yansıması

Ateşkes haberi tüm risk varlıklarını yukarı çekti. Asya borsaları, değerli metaller ve kripto para piyasası sert yükselişlerle tepki verirken petrol tarafında tam tersi bir tablo ortaya çıktı. WTI ve Brent ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 15 değer kaybederek varil başına 96 dolara geriledi. Bu düşüş, enflasyonist baskıların hafifleyebileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Kripto piyasasındaki ralli ile birlikte 24 saatlik likidasyonlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. CoinGlass verilerine göre toplam tasfiyeler 596 milyon dolara ulaşırken bu miktarın 430 milyon dolarlık bölümü açık pozisyon tasfiyelerinden oluştu. Söz konusu rakam, piyasanın önceki dönemdeki sert düşüşünü net biçimde yansıtıyor.

Bitcoin İçin Kalıcı mı, Geçici mi?

Analistler kazanımların sürdürülebilirliği konusunda temkinli duruyor. Bitcoin, iki aydır devam eden yatay kanalı henüz yukarı kıramadı. Bu teknik tablo, rallinin kalıcı bir trend dönüşüne işaret etmekten ziyade jeopolitik rahatlamaya verilen anlık bir tepki olduğunu düşündürüyor.

Öte yandan orta vadeli görünüm için iki kritik faktör öne çıkıyor. Fed'in faiz indirim kararı alması halinde kripto piyasası güçlü bir rüzgar yakalayabilir. Faiz indirimi gerçekleşmese bile istihdam ve büyüme verilerinin güçlü seyrini koruması, kripto varlıklarına olan talebi canlı tutabilir. Santiment'in sosyal duygu analizine göre yatırımcı kitlesi, ateşkes haberini çatışmanın sonlanmasına zemin hazırlayacak bir katalizör olarak değerlendiriyor ve bu iyimserlik kripto talebini desteklemeye devam ediyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini belirtmek gerekir. Planın nihai ayrıntıları piyasalar için belirleyici olacak ve her yeni gelişme fiyatlara hızla yansıyabilir.