Kripto para piyasalarında volatilite yeniden yükseldi. Bitcoin sert satışların etkisiyle 77 bin dolar seviyesinin altını test ederken, yatırımcılar yaşanan geri çekilmenin geçici bir düzeltme mi yoksa daha büyük bir kırılmanın başlangıcı mı olduğunu tartışmaya başladı. ETF çıkışları ve kurumsal satış baskısı piyasanın odağına yerleşti.

BITCOIN YENİDEN 77 BİN DOLAR SEVİYESİNE DÖNDÜ

Bitcoin fiyatı gün içinde 77 bin dolar seviyesinin altına kadar geriledi. Daha sonra gelen alımlarla birlikte fiyat yeniden 77 bin 700 dolar seviyelerine toparlandı.

Piyasadaki sert hareketler kısa süreli panik yaratırken, uzmanlar yaşanan satış dalgasının arkasında daha karmaşık bir tablo olduğunu ifade etti.

ANALİSTLER BÜYÜK ÇÖKÜŞTEN ÇOK POZİSYON TEMİZLİĞİ YAŞANDIĞINI SAVUNUYOR

HashKey Research analisti Tim Sun, satış sürecinde açık pozisyon miktarında sert bir düşüş görülmediğini belirtti. Fonlama oranlarının da görece sakin kaldığına dikkat çekildi.

Analistlere göre bu durum, piyasada büyük çaplı bir çöküşten çok aşırı riskli işlemlerin temizlendiğine işaret ediyor. Özellikle kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiye edildiği değerlendiriliyor.

ETF ÇIKIŞLARI SATIŞ BASKISINI ARTIRDI

Bitcoin ETF'lerinde çıkış baskısının sürdüğü görüldü. Son işlem gününde ETF'lerden toplam 100,9 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Önceki üç işlem gününde ise sırasıyla 648,6 milyon dolar, 331,1 milyon dolar ve 290,4 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Uzmanlar, bu durumun kurumsal yatırımcı kaynaklı satış baskısını artırdığına dikkat çekiyor.

75 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK BÖLGE OLARAK ÖNE ÇIKTI

Piyasada en çok takip edilen seviyelerden biri 75 bin-77 bin dolar bandı oldu. Analistler, Bitcoin'in 75 bin dolar seviyesinin altında kalıcı hareketler göstermesi halinde satış baskısının hız kazanabileceğini belirtti.

Perşembe günkü sert fiyat hareketinde hem yükseliş hem de düşüş yönlü pozisyonların zarar gördüğü kaydedildi. Bu durum, piyasanın tek yönlü bir kırılmadan çok yoğun bir pozisyon temizliği yaşadığı şeklinde yorumlandı.

UZUN VADELİ YATIRIMCILARIN ARZI REKOR SEVİYELERE YAKLAŞIYOR

Raporda dikkat çeken verilerden biri de uzun vadeli yatırımcı davranışları oldu. Bitcoin'i uzun süre elinde tutan yatırımcıların toplam arzının rekor seviyelere yaklaşmaya başladığı ifade edildi.

Öte yandan 29 Mayıs'ta sona erecek 6,25 milyar dolarlık opsiyon kontratlarının piyasada yeni hareketlilik oluşturabileceği belirtiliyor. Özellikle 82 bin dolar seviyesindeki alım opsiyonlarına yoğun ilgi olduğu aktarıldı.

GÖZLER ETF AKIMLARI VE FED POLİTİKALARINDA

Kripto para uzmanları önümüzdeki günlerin Bitcoin için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. ETF akımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikaları ve yatırımcı psikolojisinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.