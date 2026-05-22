Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dezenflasyon sürecini destekleyen politikaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, yüksek enerji fiyatları ve küresel belirsizliklerin enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtirken, mayıs ayında beklentilerde iyileşme yaşandığını ifade etti.

HANEHALKI VE REEL SEKTÖRDE DÜŞÜŞ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin önceki aya göre gerilediğini belirtti.

Şimşek paylaşımında, 'Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi' ifadelerini kullandı.

'POLİTİKALARI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Şimşek, beklentilerdeki iyileşmenin kalıcı hale getirilmesi için uygulanan ekonomi politikalarının sürdürüleceğini vurguladı.

Şimşek açıklamasında, 'Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz' dedi.

