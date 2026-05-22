ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Kurum, mevcut yüzde 37 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihale faizinin yüzde 40'a yükseltilebileceğini öngördü.

FAİZ ARTIŞI İÇİN İKİ OLASILIK ÖNE ÇIKTI

JPMorgan analistlerinin yayımladığı araştırma notuna göre, politika faizindeki artışın 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yapılması bekleniyor. Ancak kurum, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak Merkez Bankası'nın daha erken bir tarihte de adım atabileceğine işaret etti.

SİYASİ RİSKLER TL ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Araştırma notunda, artan siyasi risklerin Türk lirası açısından elverişsiz bir döneme denk geldiği vurgulandı. Analistler, son dönemde siyasi gelişmeler kaynaklı piyasa dalgalanmalarının ardından Merkez Bankası'nın ek adımlar atmasının gerekebileceğini ifade etti.

JPMorgan, Türk lirasındaki değer kaybının ve piyasa oynaklığının para politikası üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendirdi.

TCMB'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Kurum ayrıca TCMB'nin bir sonraki planlı toplantıyı beklemeden olağanüstü bir adım atabileceğini öngördü. Böyle bir kararın piyasalardaki belirsizliği azaltmaya yönelik olabileceği ifade edildi.

Analistler, TL'de yıl başından bu yana yaşanan hareketlerin piyasa tarafından yakından izlendiğini belirterek, olası bir faiz artışının piyasa dinamiklerine göre şekilleneceğini kaydetti.

300 BAZ PUANLIK ARTIŞA İŞARET EDİYOR

JPMorgan'ın yüzde 40 seviyesine ilişkin beklentisi gerçekleşirse, mevcut politika faizine göre 300 baz puanlık bir artış yapılmış olacak. Gözler önümüzdeki süreçte TCMB'nin atacağı adımlara çevrilmiş durumda.