Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen vergi/ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında, tabelalar bu sabah itibarıyla yeniden değişti.

Dün yansıyan 1 lira 82 kuruşluk zammın ardından, motorinin litre fiyatına 2 lira 33 kuruşluk dev bir indirim yapıldı. Benzin ve LPG gruplarında ise fiyatlar mevcut seyrini korudu.

İndirim sonrası 22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 65,02 TL

Motorin: 66,97 TL

LPG (Otogaz): 33,89 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 64,86 TL

Motorin: 66,82 TL

LPG (Otogaz): 33,29 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 65,99 TL

Motorin: 68,08 TL

LPG (Otogaz): 33,87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 66,27 TL

Motorin: 68,35 TL

LPG (Otogaz): 33,69 TL

Kaynak: Ekonomim