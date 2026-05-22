Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Motorine dev bir indirim geldi. İşte güncel motorin, benzin ve LPG fiyatı...

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen vergi/ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında, tabelalar bu sabah itibarıyla yeniden değişti.

Dün yansıyan 1 lira 82 kuruşluk zammın ardından, motorinin litre fiyatına 2 lira 33 kuruşluk dev bir indirim yapıldı. Benzin ve LPG gruplarında ise fiyatlar mevcut seyrini korudu.

İndirim sonrası 22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 65,02 TL

Motorin: 66,97 TL

LPG (Otogaz): 33,89 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 64,86 TL

Motorin: 66,82 TL

LPG (Otogaz): 33,29 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 65,99 TL

Motorin: 68,08 TL

LPG (Otogaz): 33,87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 66,27 TL

Motorin: 68,35 TL

LPG (Otogaz): 33,69 TL

Kaynak: Ekonomim

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 65.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 48.98
Gazyağı 77.49
Tüm Akaryakıt Fiyatları

