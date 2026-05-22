Emlak Konut GYO (EKGYO), uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracında güçlü yatırımcı ilgisiyle dikkat çekti. Şirketin 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirdiği sukuk ihracına 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep geldiği açıklandı.

İHRAÇ BÜYÜKLÜĞÜ ÜST LİMİTE ÇIKARILDI

Başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katı talep toplanmasının ardından ihraç büyüklüğü üst limit olan 650 milyon dolara yükseltildi. İşleme yaklaşık 100 uluslararası kurumsal yatırımcının katıldığı belirtildi.

KÖRFEZ VE İNGİLTERE'DEN YOĞUN TALEP

Sukuk ihracındaki yatırımcı dağılımı da dikkat çekti. Tahsisatın yüzde 49'u Körfez ve Orta Doğu bölgesine, yüzde 40'ı İngiltere'ye, yüzde 7'si Avrupa'ya gerçekleştirildi. Kalan bölümün ise Asya ve ABD offshore piyasalarındaki yatırımcılara dağıtıldığı açıklandı.

İşleme katılan yatırımcıların büyük kısmını uluslararası fon yönetim şirketleri, bankalar ve varlık yönetim kuruluşları oluşturdu.

YÜZDE 7,75 GETİRİYLE TAMAMLANDI

Şirketin sukuk ihracı yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla tamamlandı. Yönetim, güçlü yatırımcı talebinin maliyet optimizasyonuna katkı sağladığını ve şirketin uluslararası piyasalardaki kredibilitesini desteklediğini belirtti.