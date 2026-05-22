Karsan, Avrupa'daki elektrikli ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, İspanya'da toplam 9 adet e-ATA 12 metre elektrikli otobüs için yeni bir sözleşme imzalandı.

İSPANYA'DA YENİ SÖZLEŞME

KAP açıklamasına göre anlaşma, Karsan'ın İspanya'daki bayisi Marin Ayala ile Transports Urbans de Sabadell arasında gerçekleştirildi. Sözleşme kapsamında toplam 9 adet e-ATA 12 metre elektrikli otobüs teslim edilecek.

AVRUPA BÜYÜMESİ SÜRÜYOR

Bu anlaşmayla birlikte Karsan'ın Avrupa'daki elektrikli toplu ulaşım projelerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Şirket son dönemde özellikle Avrupa pazarında elektrikli araç dönüşümüne yönelik büyümesini sürdürmeye devam ediyor.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA ÇEVRECİ ÇÖZÜM

Karsan, e-ATA modeliyle şehir içi ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor. Elektrikli toplu taşıma araçlarına yönelik artan talep, şirketin uluslararası pazarlardaki büyümesini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Karsan hissesi saat 14.02 itibarıyla tavana yakın seyrediyor. Hisse yüzde 9,93 primle 12,73 TL seviyesinde.