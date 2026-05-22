Yatırımcıların büyük bir merakla ve heyecanla beklediği Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) payları, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Halka arz sürecinde yatırımcılardan 8 katı aşan dev bir talep gören şirket, borsadaki ilk işlem gününe yatırımcısının yüzünü güldürerek başladı.

Açılış seansıyla birlikte doğrudan tavan olan EKDMR hisseleri, yüzde 10,00 değer kazanarak halka arz fiyatı olan 45,00 TL'den 49,50 TL’ye yükseldi. Tavanda milyonlarca lot alıcı beklerken, ilk günün ilk saatlerinde hisseye öncülük eden aracı kurumlar da belli oldu.

İLK İŞLEM GÜNÜNDE ALICI TARAFINDA KİMLER VAR? (SAAT 10.07 VERİLERİ)

Ekinciler Demir Çelik (EKDMR) tahtasında saat 10.07 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) incelendiğinde, ilk 5 kurumun net alıcı pozisyonundaki payı 96.414 lot olarak gerçekleşti. Alıcıların maliyetinin ise tavan fiyat olan 49,50 TL seviyesinde eşitlendiği görüldü. Tahtayı sırtlayan ilk 5 aracı kurum şu şekilde sıralandı:

Deniz Yatırım: 36.824 net lot alımı ve %38,19 payla lider konumda.

Ahlatcı Yatırım: 29.972 net lot alımı ve %31,09 payla ikinci sırada.

İnfo Yatırım: 17.667 net lot alımı ve %18,32 paya sahip.

Gedik Yatırım: 11.364 net lot alımı ve %11,79 payla tahtada yer alıyor.

Meksa Yatırım: 587 net lot alımı ve %0,61 payla ilk 5'i tamamlıyor.

Diğer: %0,00 (İlk 5 kurum dışında başka bir kuruma net pay dağılmadı).

HALKA ARZ SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

Ekinciler Demir Çelik paylarının halka arzı için talep toplama işlemleri, 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştı.

Toplam Halka Arz Büyüklüğü: 2.340.000.000 TL (2,34 milyar TL) olarak gerçekleşti.

Yatırımcı Başına Düşen Pay: Rekor başvuru sayısı nedeniyle bireysel yatırımcılara hesap başına ortalama 26-27 lot (1.170 TL - 1.215 TL değerinde) dağıtım yapıldı.

İLK GÜNDEN YATIRIMCININ PORTFÖYÜ DEĞERLENDİ: İŞTE ÖRNEK HESAP

Halka arzda bireysel yatırımcılara hesap başına en fazla 27 lot dağıtım yapılmıştı. Hissenin ilk işlem gününde tavan fiyata ulaşması, küçük yatırımcının portföyüne şu şekilde yansıdı:

Halka Arz Başlangıcı: Elinde 27 lotu olan bir yatırımcının başlangıçtaki toplam varlığı 1.215 TL seviyesindeydi.

Yüzde 10'luk İlk Gün Primi: Hissenin tavan olmasıyla birlikte yatırımcının portföy değeri ilk günden tam 121,50 TL artış gösterdi.

Güncel Portföy Değeri: Hisse fiyatının 49,50 TL'ye yükselmesiyle birlikte, 27 lotun toplam değeri ilk işlem gününün sabahında 1.336,50 TL'ye ulaştı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.