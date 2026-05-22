Yurt içinde gözler, bu sabah saat 08:30’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi’ne, gün içinde açıklanacak olan Finansal Kararlılık Raporu’na, turizm ile dış ticaret dengesi istatistiklerine çevrilirken; piyasalar aynı zamanda 1 Haziran'da gelecek büyüme (GSYH) verisini ve 29 Mayıs'ta devreye girecek MSCI endeks değişikliklerini bekliyor.

Küresel tarafta ise Fed’in yeni başkanı Kevin Warsh’un bugün Beyaz Saray’da yemin ederek resmen göreve başlayacak olması ve ABD Michigan 12 aylık enflasyon verisi ile Almanya büyüme rakamları takip ediliyor.

ŞİRKET HABERLERİ

AKENR – Şirketin, Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nde çalışmaların sürdüğü ve en kısa sürede yeniden faaliyete geçmesinin beklendiği açıklandı.

ALKLC – 180 gün vadeli 117 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

ALKLC – 750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

ALVES – 151 gün vadeli 200 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

ARSAN – Şirketin, %83,48 bağlı ortağı Arsan Dokuma’nın kullanacağı banka kredisine 125 milyon TL tutarında kefalet verilmesine karar verdiği açıklandı.

ASELS – Şirket ile SSB arasında 470,0 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

BIENY – 360 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

BRISA – 180 gün vadeli 500 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

BYDNR – Levent Yılmaz tarafından 4.180.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CANTE – Şirketin, EPDK’ya ilişkin dava sürecinde Danıştay’ın alt mahkeme kararını onadığı, karara karşı yasal yollara başvurulacağı açıklandı.

CGCAM – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 'AA- (tr), not görünümünün ise 'Durağan' olarak belirlediği açıklandı

CWENE – Şirketin, CW Plus Diyarbakır bayisinin açılışını gerçekleştirerek faaliyete başladığı açıklandı.

DOFRB – Şirketin, İstanbul’da yeni bir üretim tesisi kurulması amacıyla gayrimenkul alımı için karar verdiği açıklandı.

EGEGY – Şirketin 500 milyon TL’ye kadar kira sertifikası ihraç tavanı başvurusunda bulunmasına karar verildiği açıklandı.

EKDMR – Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

HOROZ – JCR Eurasia tarafından şirket notunun teyit edildiği açıklandı.

ISCTR – Yurt dışında çeşitli vadelerde toplamda 175,8 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi.

KMPUR – Şirketin, Kobe Poliüretan’daki sermaye artırımına katılarak şirketi %80 oranında bağlı ortaklığı haline getirdiği ve işlemlerin 21.05.2026’da tescil edildiği açıklandı.

MCARD – Şirketin halka arzdan elde ettiği gelirlerin tamamını kısıtlı süre nedeniyle nemada değerlendirerek 18,9 milyon TL nema geliri elde ettiği açıklandı.

MEGAP – SPK tarafından şirketin 31.03.2026 finansal raporlarının KAP’a bildirimi için 05.06.2026 tarihine kadar ek süre verildiği açıklandı.

MOGAN – Şirketin %90 bağlı ortaklığı Gürmat’ın, yurt dışında 380 milyon dolar tutarında 9 yıl vadeli proje tahvili ihracını tamamladığı ve tahvillerin Euronext Dublin’de kote edildiği açıklandı.

NUGYO – Şirketin, İstanbul Büyükçekmece Karaağaç’ta yaklaşık 100 dönümlük alanda geliştirilecek gayrimenkul projesi için arsa sahipleriyle niyet protokolü imzaladığı ve görüşmelere başladığı açıklandı.

OTKAR – Şirket tarafından Automecanica S.A paylarının devralınması işlemine Romanya Rekabet Otoritesinin izin verdiği açıklandı.

OZRDN – Naci Tamer Özerden’e ait payların Yucatan Investment’a devri sonrası %45,92 pay ve %71,40 oy hakkına ulaşan Yucatan için 12,32 TL fiyattan zorunlu pay alım teklifinin 22.05.2026–09.06.2026 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

PRKME – Şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik’in elektrik üretim lisansının iptaline ilişkin devam eden davada Danıştay’ın temyiz başvurusunu kesin olarak reddettiği ve lisans iptali kararının kesinleştiği açıklandı.

SOKE – Şirketin, Responsible Programı kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen zirvede marka kullanım plaketi aldığı açıklandı.

TMSN – Ziraat Bankası ile Ereğli Tekstil arasında toplam 3.000.000 adet TMSN payını kapsayan hisse rehni sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

TRILC – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 'BBB (tr)' seviyesinden 'BB (tr)' seviyesine, not görünümünün ise 'Durağan' dan 'Negatif' e revize edildiği açıklandı.

ULUUN – Şirketin, Responsible Programı kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen zirvede marka kullanım plaketi aldığı açıklandı.

VBTYZ – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 'A- (tr)' seviyesinden 'A (tr)' seviyesine revize edildiği, not görünümünün ise 'Durağan' olarak korunduğu açıklandı.

VSNMD – Şirketin, Adana Yüreğir’deki II-A Grup kalker ocağı için MAPEG tarafından işletme izni aldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 370 gün vadeli 20 milyon euro tutarında tahvil ihraç edildi.

YKBNK – Bankanın, 3,24 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak portföyünü toplam 397,65 milyon TL bedelle çeşitli varlık yönetim şirketlerine satma kararı aldığı açıklandı.

YKBNK – Şirketin, yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılan tazminat davasının reddine ilişkin karara davacı tarafından istinaf başvurusu yapıldığının öğrenildiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 360.000 adet pay 31,10 – 31,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

BARMA – Şerefiye Taşyanar tarafından 59,60 TL fiyattan 1.250.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %35,10’a geriledi.

DCTTR – Pardus Portföy tarafından 19.570.355 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,30’a geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 8,47 – 8,51 TL fiyattan geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 14,48 – 14,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

KGYO – Hedef Portföy tarafından 23.002.765 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,66’ya geriledi.

MACKO – Matchzone tarafından 42,98 – 45,28 TL fiyat aralığından 110.000 adet pay alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 41,12 – 41,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

SAMAT – Aydın Yıldırım tarafından 820.000 adet payın Ali Yıldırım’a virmanlandığı açıklandı.

SARKY – Sevgür Arslanpay tarafından 27,52 – 27,98 TL fiyat aralığından 16.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e yükseldi.

SERMAYE ARITIRIM HABERLERİ

AYES – Şirket sermayesinin 150 milyon TL’den %233,33 oranında bedelsiz olarak 350 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

GUNDG – Şirket sermayesinin 3 milyar TL hasılat sağlayacak şekilde tahsisli artırımına karar verildiği açıklandı.

HEDEF – Şirket sermayesinin 1,95 milyar TL’den %53,89 oranında bedelsiz olarak 1,05 milyar TL artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmesi SPK tarafından onaylandı.

KAREL – Şirket sermayesinin 2,25 milyar TL hasılat sağlayacak şekilde tahsisli artırımı SPK tarafından onaylandı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.