Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin ana muhalefet partisi CHP’nin kurultay sürecine yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı, dün finansal piyasalarda adeta bir deprem etkisi yaratmıştı. Siyasi belirsizliğin tırmanmasıyla dün panik satışlarının adresi olan ve günü yüzde 6,05’lik sert bir düşüşle kapatarak devre kesen Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde kayıplarını geri toplamak için harekete geçti.

Güne ilk etapta satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla hızlıca toparlandı. Endeks, TSI 10.23 itibarıyla yüzde 1,00’lik yükseliş kaydederek 13.296,59 puan seviyesine ulaştı.

DÖVİZ KAMPINDA KARIŞIK SEYİR: DOLAR 45,74 TL

Siyasi gelişmelerin ardından döviz piyasasında likidite dengelenmeye çalışılırken kurlar güne şu rakamlarla devam ediyor:

Dolar/TL: Günün ilk saatlerinde yüzde 0,37’lik yükseliş kaydederek 45,74 TL seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL: Küresel parite hareketlerinin de etkisiyle yüzde 0,13’lük sınırlı bir düşüşle 53,00 TL bandında dengeleniyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

DEĞERLİ METALLER HAFİF GERİ ÇEKİLDİ

Borsadaki toparlanma eğilimi ve küresel makro verilerin gölgesinde, altın ve gümüş fiyatlarında sabah seansında hafif satıcılı bir grafik öne çıktı:

Gram Altın: Yazım sırasında yüzde 0,14’lük hafif bir düşüşle 6.647 TL’den alıcı buluyor.

Gram Gümüş: Altına kıyasla biraz daha hareketli bir geri çekilme yaşayarak yüzde 0,64 azalışla 111,62 TL seviyesinde bulunuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.