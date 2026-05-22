Raporda, yabancı payı günlük bazda en çok değişen şirketlerin yanı sıra, günlerdir istikrarlı şekilde yabancı girişi ve çıkışı yaşanan hisseler mercek altına alındı.

Güncel verilere göre, Borsa İstanbul genelindeki toplam yabancı payı günlük bazda 0,04 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 34,37 seviyesinde seyrini sürdürüyor.

GÜNLÜK BAZDA YABANCI PAYI EN ÇOK DEĞİŞEN HİSSELER

Son 24 saatlik takas analizlerine göre yabancı yatırımcıların portföylerine en çok eklediği ve en çok azalttığı şirketler şu şekilde gerçekleşti:

En Çok Artanlar: Günlük bazda yabancı oranı en çok yükselen hisse IZENR (2,65 bps) olurken, onu EMPAE (2,27 bps) ve A1YEN (1,37 bps) takip etti.

En Çok Azalanlar: Yabancı payının en çok eridiği hisselerde ise başı EKSUN (-2,33 bps) çekti. Listede ONRYT (-2,16 bps) ve ANGEN (-2,03 bps) yabancı satışı yaşayan diğer öne çıkan şirketler oldu.

GÜNLERDİR KESİNTİSİZ ALIYORLAR: İSTİKRARLI ARTAN HİSSELER

Yabancı yatırımcıların kısa vadeli al-sat işlemlerinin ötesinde, günlerdir istikrarlı bir şekilde topladığı ve "alıcılı seriyi" bozmadığı öne çıkan 5 hisse şunlar oldu:

GWIND: 10 gündür kesintisiz artıyor.

KORDS: 10 gündür kesintisiz artıyor.

LYDHO: 10 gündür kesintisiz artıyor.

OZSUB: 9 gündür kesintisiz artıyor.

CIMSA: 8 gündür kesintisiz artıyor.

YABANCININ ARKASINA BAKMADAN KAÇTIĞI HİSSELER

Raporda dikkat çeken bir diğer önemli veri ise, yabancı payının günlerdir aralıksız olarak gerilediği ve satış baskısı altında kalan şirketler oldu. İşte yabancı oranının sürekli düştüğü 5 hisse:

ASUZU: 10 gündür sürekli düşüyor.

DAGI: 10 gündür sürekli düşüyor.

DSTKF: 10 gündür sürekli düşüyor.

MAALT: 10 gündür sürekli düşüyor.

ANELE: 9 gündür sürekli düşüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.