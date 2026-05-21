Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) paylarının 22 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

BİRDEN FAZLA ENDEKSE DAHİL EDİLECEK

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre şirket payları işlem başlangıç tarihi itibarıyla BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı ve BIST Metal Ana endeksleri kapsamına alınacak.

ENDEKS HESAPLAMALARINDA KULLANILACAK VERİLER AÇIKLANDI

KAP açıklamasında, endeks hesaplamalarında şirketin 320 milyon adet pay sayısı ile yüzde 16 fiili dolaşım oranının esas alınacağı belirtildi.

EKDMR İŞLEM DETAYLARI

Ekinciler Demir ve Çelik payları EKDMR.E işlem koduyla Yıldız Pazar'da, 45,00 TL baz fiyat üzerinden ve sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü 52 milyon TL nominal olarak gerçekleşirken, maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak uygulanacak.