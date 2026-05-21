Borsa İstanbul'da işlem gören Girişim Elektrik (GESAN) hisselerinde yükseliş dikkat çekiyor. Hissede yüzde 9,95'lik değer artışı görülürken, aracı kurum dağılımı da alıcı taraftaki yoğunluğu ortaya koydu.

A1 CAPİTAL VE TERA ALIMLARI ÖNE ÇIKTI

Aracı kurum verilerine göre ilk 5 alıcı kurum toplam 3 milyon 224 bin 207 lot işlem gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurum tarafında 2 milyon 881 bin 407 lotluk işlem gerçekleşti. Böylece kurum dağılımında 342 bin 800 lotluk net pozitif görünüm oluştu.

TSİ 15.45 itibarıyla alıcı tarafta en yüksek işlem A1 tarafından gerçekleştirildi. A1'in net alımı 1 milyon 768 bin 992 lot ile toplam alımların yüzde 45,13'ünü oluşturdu.

A1'i şu kurumlar takip etti:

TERA: 786 bin 67 lot

Vakıf: 366 bin 162 lot

Midas: 175 bin 598 lot

Yatırım Finansman: 127 bin 388 lot

BOFA SATIŞ TARAFINDA İLK SIRADA

TSİ 15.45 itibarıyla satıcı tarafta ise Bank of America (BofA) 1 milyon 500 bin 787 lot ile ilk sırada yer aldı.

Diğer satıcı kurumlar:

Bulls: 415 bin 791 lot

Colendi: 337 bin 621 lot

Ziraat: 318 bin 851 lot

OYAK: 308 bin 357 lot

GİRİŞİM ELEKTRİK HİSSESİNDE SON DURUM

Girişim Elektrik (GESAN) TSİ 15.45 itibarıyla yüzde 9,95 yükselişle 70,15 seviyesinde seyrediyor.