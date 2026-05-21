Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum raporları gelmeye devam ediyor. Son açıklanan değerlendirmelerde Europower Enerji (EUPWR) ve Astor Enerji (ASTOR) için yeni hedef fiyatlar yukarı yönlü revize edilirken, hisseler için verilen "endeks üstü getiri" tavsiyesi de korundu.

PHILLIPCAPITAL, EUPWR HEDEF FİYATINI YÜKSELTTİ

PhillipCapital, Europower Enerji (EUPWR) için hedef fiyatını 61,50 TL'den 91,50 TL'ye çıkardı. Aracı kurum hisse için "endeks üstü getiri" tavsiyesini sürdürdü.

Açıklanan verilere göre:

Son fiyat: 75,65 TL

Hedef fiyat: 91,50 TL

Prim potansiyeli: %20,95

Açıklanma tarihi: 20 Mayıs 2026

Kaynak: PhillipCapital Menkul Araştırma, Matriks Kurum Öneri & Raporları

ASTOR İÇİN HEDEF FİYAT 452,60 TL'YE ÇIKTI

TERA Yatırım ise Astor Enerji (ASTOR) için hedef fiyatını 311,20 TL'den 452,60 TL'ye yükselttiğini duyurdu. Kurum, hisse için "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu.

Açıklanan verilere göre:

Son fiyat: 346,00 TL

Hedef fiyat: 452,60 TL

Prim potansiyeli: %30,80

Açıklanma tarihi: 21 Mayıs 2026

Kaynak: ForInvest Haber, TERA Yatırım Araştırma

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.