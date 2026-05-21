Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yeni bir sözleşmeye imza attığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri'nin tedarikine yönelik toplam 469 milyon 974 bin dolar tutarında anlaşma gerçekleştirdi.

TESLİMATLAR 2026-2029 DÖNEMİNDE YAPILACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu proje kapsamındaki teslimatlar 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek.

ASELSAN'DA YENİ SÖZLEŞMELER 1,26 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Aselsan'ın yılın ilk çeyreğinde imzaladığı yeni sözleşmelerin toplam büyüklüğü de dikkat çekti. Şirketin ilk üç aylık dönemde imzaladığı sözleşmelerin toplam tutarı 1,26 milyar dolar seviyesine yükseldi.

İHRACAT SÖZLEŞMELERİ YÜZDE 69 ARTTI

Şirketin yeni ihracat sözleşmelerinde de güçlü artış görüldü. Verilere göre Aselsan'ın yeni ihracat sözleşmeleri yıllık bazda yüzde 69 artarak 629 milyon dolar seviyesine çıktı.

BAKİYE SİPARİŞLERDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Aselsan'ın toplam bakiye sipariş büyüklüğündeki artış da sürdü. Şirketin toplam bakiye siparişleri ilk çeyrek itibarıyla yıllık bazda yüzde 39 artışla 20,7 milyar dolara yükseldi.