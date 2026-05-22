Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. Verilere göre vatandaşların 12 ay sonrasına yönelik yıllık enflasyon beklentisi gerilerken, dolar/TL beklentisinde yükseliş dikkat çekti. Yatırım tercihlerinde ise ilk sıradaki yerini yine altın korudu.

GIDA VE ENERJİ ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Anket sonuçlarına göre hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 2,05 puan düşerek yüzde 49,51 seviyesine geriledi. Buna rağmen vatandaşların fiyat artışlarının özellikle gıda ile yakıt ve enerji grubunda devam edeceğini düşündüğü görüldü.

Katılımcılar arasında “gıda fiyatları en fazla artan ürün grubu” diyenlerin oranı da yükseldi. Bir önceki aya göre 0,2 puan artış gösteren bu oran yüzde 40,9 olarak kaydedildi.

TCMB verilerinde konut piyasasına yönelik beklentilerde de gerileme öne çıktı. Gelecek 12 ayda konut fiyatlarının artacağını düşünenlerin beklentisi bir önceki aya göre 1,28 puan azalarak yüzde 33,95 seviyesine indi.

DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ, YATIRIMDA ALTIN ÖNE ÇIKTI

Öte yandan vatandaşların dolar/TL beklentisinde yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Ankete göre 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,41 TL artarak 52,53 TL seviyesine yükseldi.

Yatırım tercihleri incelendiğinde ise en fazla tercih edilen yatırım aracının yine altın olduğu görüldü. “Altın alırım” diyenlerin oranı yüzde 48,3 olurken, ikinci sırada yüzde 33,2 ile “ev/dükkan/arsa” yatırımı yer aldı.