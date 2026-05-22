Yapılan resmi açıklamaya göre Oncosem, Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimliği tarafından açılan ihale kapsamında “36 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı” sözleşmesini 96.983.458,80 TL bedelle imzaladığını ilan etti.

HASTANENİN AÇILIŞ TAKVİMİNE GÖRE KURULUM BAŞLAYACAK

KAP açıklamasında, yeni iş ilişkisinin başlama tarihi ve operasyonel sürece dair yatırımcılar için kritik detaylara yer verildi. İhale sözleşmesinin detayları şu şekilde paylaşıldı:

Yer Teslimi ve Kurulum: Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan hastane açılış takvimine göre yer teslim tarihi belirlenecek. İdarenin resmi yazılı bildiriminin ardından Oncosem, 120 takvim günü içinde tüm kurulumları eksiksiz olarak tamamlayacak.

Sözleşme Süresi İstisnası: Hastanenin kesin faaliyete geçiş tarihi henüz netleşmediği için kurulum süreci 36 aylık sözleşme süresine dahil edilmeyecek.

İşe Başlama Tarihi: Kurulum bittikten sonra hastanenin resmi olarak hasta kabulüne başladığı gün, idarenin yazılı bildirimiyle iş resmen başlayacak ve bu tarih sözleşmenin ilk günü (1. Ayı) olarak kabul edilecek.

