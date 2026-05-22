Şirket tarafından yapılan açıklamada, olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda bu yıl nakit kâr payı dağıtımı yapılmayacağı belirtildi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen resmi açıklamada kararın gerekçesi şu ifadelerle aktarıldı:

"Mevcut iş hacminin artarak devam etmesi ve bunun sonucunda oluşabilecek işletme sermayesi ihtiyacını yüksek faiz oranlarıyla karşılamak yerine şirketin operasyonlarından elde ettiği kârı değerlendirebilmek için nakit kâr dağıtımının yapılmamasına ilişkin teklif genel kurulda kabul edilmiştir."

Alınan bu kararla birlikte, şirketin operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği kârın tamamı yüksek finansman maliyetlerinden kaçınmak amacıyla şirket bünyesinde tutulacak ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak.

SAYAS hisseleri haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından hızla yükselişe geçti. Hisseler TSI 12.43 itibarıyla yüzde 6,85’lik yükselişle 52.3 TL’den işlem gördü.

