Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Motorine gelen 1,82 TL'lik zam sonrası 21 Mayıs benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar belli oldu.

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Motorin grubuna gelen 1 lira 82 kuruşluk zam pompaya yansırken, araç sahipleri güncel fiyatları araştırmaya başladı. Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve vergi kalemlerindeki değişimler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Yapılan güncellemeyle birlikte motorinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruşluk artış yansıtıldı. Zam sonrası tabelalar yeniden değişirken araç sahiplerinin akaryakıt maliyetleri de yükseldi.

21 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,02 TL
Motorin: 69,30 TL
LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,86 TL
Motorin: 69,15 TL
LPG: 33,29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,99 TL
Motorin: 70,41 TL
LPG: 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 66,27 TL
Motorin: 70,68 TL
LPG: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 69.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 65.03
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 48.98
Gazyağı 77.49
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor. Hesaplanan rafineri fiyatlarına ÖTV ve KDV eklenmesiyle pompa satış fiyatları oluşuyor.

