Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Motorine gelen 1,82 TL'lik zam sonrası 21 Mayıs benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar belli oldu.
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Motorin grubuna gelen 1 lira 82 kuruşluk zam pompaya yansırken, araç sahipleri güncel fiyatları araştırmaya başladı. Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve vergi kalemlerindeki değişimler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
MOTORİNE ZAM GELDİ
Yapılan güncellemeyle birlikte motorinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruşluk artış yansıtıldı. Zam sonrası tabelalar yeniden değişirken araç sahiplerinin akaryakıt maliyetleri de yükseldi.
21 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 65,02 TL
Motorin: 69,30 TL
LPG: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,86 TL
Motorin: 69,15 TL
LPG: 33,29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 65,99 TL
Motorin: 70,41 TL
LPG: 33,87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 66,27 TL
Motorin: 70,68 TL
LPG: 33,69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor. Hesaplanan rafineri fiyatlarına ÖTV ve KDV eklenmesiyle pompa satış fiyatları oluşuyor.