Piyasalarda yeni işlem gününe yoğun veri ve haber akışı damga vuruyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarında enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışı ihtimaline işaret edilmesi, küresel piyasalarda dikkatle takip edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme, İran kaynaklı gelişmeler ve enerji piyasalarındaki hareketlilik de gündemde yer aldı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin olumlu mesajlar verirken, İran konusunda yaptığı açıklamalar da piyasalarda yakından izlendi.

Piyasalar tarafında ise gözler bugün açıklanacak Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD öncü PMI verilerine çevrildi. Yurt içinde büyüme verisi beklentisi sürerken, Borsa İstanbul'da güne hafif alıcılı başlangıç öngörülüyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

AZTEK – 8 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ATAKP – Kobirate ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

AGHOL – Bir yatırımcı tarafından Genel Kurul’daki bazı maddelerin iptali istemiyle dava açıldığı belirtildi.

BTCIM – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin bir yıl süreli imzalandığı açıklandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

BARMA – Konya Ereğli Kağıt fabrikasının açık hammadde depolama alanındaki hurda kağıt yığınlarında yangın çıktığı, faaliyetlerin normal seyrinde devam ettiği açıklandı.

BJKAS – Futbolcu Ernest Muçi’nin 8,5 milyon euroya TSPOR’a satıldığı açıklandı.

BYDNR – Feridun Tunçer tarafından 4.180.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CWENE – CW Plus Bayi Kahramanmaraş bayiliğinin faaliyetlerine başladığı açıklandı.

CWENE – CW Plus Bayi Gaziantep bayiliğinin faaliyetlerine başladığı açıklandı.

CEMAS – Şirketin bağlı ortaklığı Özışık İnşaat’ın %100 bağlı ortaklığı Işıklar Real Estate Eood'nun 51.129 euro olan sermayesinin 2,2 milyon euroya çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Yaka IKE’nin Dedeağaç'ta perakende satış mağazası açtığı belirtildi.

DAPGM – Şirket hesaplarına 80 milyon euro sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

DOAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr)’den A(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

DMSAS – Şirketin, bazı eski çalışanları hakkında dava açtığı belirtildi.

ECOGR – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

EMNIS – Konkordato projesi kapsamında elli dördüncü taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.

EFORC – 148 gün vadeli 300 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

EKDMR – Şirket payları 22 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

GLYHO – Global Ports Holding’in Nisan ayında limanlarına gelen gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyrettiği, yolcu hareketlerinin %5 azaldığı açıklandı.

GENIL – DMO tarafından düzenlenen ihaleye şirketin ilişkili tarafı Salutem’in katıldığı, ihalenin Salutem'in uhdesinde kaldığı, GENIL satışlarına katkısının 641,5 milyon TL olacağı açıklandı.

GLCVY – QNBTR tarafından gerçekleştirilen 2,0 milyar TL portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

GLCVY – ENPRA tarafından gerçekleştirilen 942,9 milyon TL portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

HALKB – Yabancı kaynak temini amacıyla bankanın 350 milyon dolar tutarında kaynak sağlandığı açıklandı.

HRKET – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

IMASM – Şirketin, 4,0 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

ISGSY – Radore Veri Merkezi’de sahip olunan %25,5 payın 620.000 dolara satılmasına karar verildiği açıklandı.

KGYO – 97 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KLYPV – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

LINK – Şirketin, 1,0 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

MEPET – Şirket unvanının Break Mola Turizm olarak değiştirildiği açıklandı.

MCARD – Şirketin, KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı – Kuruluş Desteği başvurusu yapmasına ve teknoloji merkezli şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

OZATD – Özata Tersanecilik’in şirket tarafından devralınması suretiyle birleştirilmesine karar verildiği açıklandı.

PGSUS – Fitch tarafından şirketin uzun vadeli kredi derecelendirme notunun teyit edildiği, not görünümünün pozitiften negatife revize edildiği açıklandı.

SMRVA – TEB tarafından gerçekleştirilen 286,4 milyon TL portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

TRHOL – Aura Portföy paylarının devralınmasından vazgeçildiği açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Ernest Muçi’nin bonservisinin 8,5 milyon euro bedelle alındığı açıklandı.

TURSG – Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle pay satışı işlemine ilişkin takas sürecinin tamamlandığı açıklandı.

TCKRC – Şirket ile Nordıc Deployment arasında iş birliği görüşmelerinin gerçekleştiği, ilk yıl için iş hacminin 10 milyon euro tutarında iş hacmi beklendiği açıklandı.

TKNSA – 8 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

TRILC – DMO tarafından düzenlenen ihale kapsamında Turkfleks markası ile 133,7 milyon TL tutarındaki ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

TRILC – DMO tarafından düzenlenen ihale kapsamında Turkfleks markası ile 97,6 milyon TL tutarındaki ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

VBTYZ – Şirketin, Türkiye’de bir banka ile daha önce imzaladığı Anasistem Donanım Satın Alım, Bakım ve Destek sözleşmesi kapsamında süreci tamamladığı açıklandı.

YKBNK – Dolar cinsinden borçlanma aracı ihracı kapsamında Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, JP Morgan, Societe Generale ve Standard Chartered'dan oluşan bankalar grubunun yetkilendirildiği açıklandı.

ZERGY – Kocaeli İzmit’teki taşınmazın satın alma işleminin tamamlandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ALVES – Şirket sermayesinin 1,6 milyar TL’den %200 oranında bedelli olarak 3,2 milyar TL nakden artışla 4,8 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

TERA – Şirket sermayesinin 700 milyon TL’den %4.000 oranında bedelsiz olarak 28 milyar TL artışla 28,7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

LIDFA:

Brüt temettü: 0,1564 TL

Net temettü: 0,1329 TL

Temettü verimi: %4,93

Dağıtım tarihi: 21 Mayıs 2026

Kapanış fiyatı: 3,17 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 3,01 TL

TRGYO:

Brüt temettü: 5,0000 TL

Net temettü: 5,0000 TL

Temettü verimi: %5,00

Dağıtım tarihi: 21 Mayıs 2026

Kapanış fiyatı: 100,00 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 95,00 TL

GRTHO:

Brüt temettü: 0,4491 TL

Net temettü: 0,3817 TL

Temettü verimi: %0,21

Dağıtım tarihi: 22 Mayıs 2026

Kapanış fiyatı: 213,70 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 213,25 TL

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 126.519 adet pay 31,06 – 31,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARMGD – Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saygın Sönmez tarafından 2.250.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %32,57’ye geriledi.

BARMA – Recep Taşyanar tarafından 57,70 TL fiyattan 5.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %35,10’a geriledi.

BARMA – Şerefiye Taşyanar tarafından 57,70 TL fiyattan 3.750.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %35,58’e geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 8,71 TL fiyattan geri alındı.

MACKO – Mathczone tarafından 43,66 – 45,22 TL fiyat aralığından 38.043 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,29’a yükseldi.

MIATK – Geri alınan 500.000 adet pay 47,24 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 4,0 milyon TL kazanç elde ettiği açıklandı.

ODINE – Pusula Portföy tarafından 5.252.229 adet pay alış ve 292.277 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,47’ye yükseldi.

SARKY – Sevgür Arslanpay tarafından 28,22 TL fiyattan 11.300 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: BIZIM, CEMAS, EMPAE, ERCB, KLYPV, KNFRT, KBORU, OSTIM, SAYAS, SMRVA

Kaynak: İnfo Yatırım