Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen "Teröre Finansman Yok (No Money For Terror)" konferansında yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin kripto varlıklara yönelik attığı yeni adımları duyurdu. Kripto varlıkların finansal sistem için fırsatlar sunduğunu ancak suç örgütleri ve terör finansmanı açısından yeni risk alanları da oluşturduğunu belirten Şimşek, Türkiye'de kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Ayrıca stabil kripto para transferlerinde günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limit uygulamasına geçildiğini söyledi.

FATF STANDARTLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına dikkat çeken Şimşek, düzenlemelerin küresel ölçekte ortak şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Şimşek, "Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacaktır" diyerek finansal suçlarla mücadelede uluslararası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE KRİPTO ALANINDA ERKEN ADIM ATTI

Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında kripto düzenlemelerine erken başlayan ülkeler arasında yer aldığını belirten Şimşek, 2021 yılında kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yükümlülük kapsamına alındığını ve seyahat kuralının uygulamaya geçirildiğini hatırlattı.

Şimşek, risklerin yüksek görülmesi nedeniyle bazı alanlarda FATF tavsiyelerinin ötesine geçtiklerini ifade ederek, kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını söyledi.

KRİPTO TRANSFERLERİNE YENİ SINIRLAR GELDİ

Yeni düzenlemeler kapsamında stabil kripto para transferlerine de sınır getirildi. Buna göre stabil kripto işlemlerinde günlük 3 bin dolar, aylık ise 50 bin dolar transfer limiti uygulanacak.

Ayrıca seyahat kuralı şartlarını karşılamayan işlemler için zorunlu bekleme sürelerinin uygulanmaya başlandığı da açıklandı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPTI

Suç gelirlerinin saniyeler içinde sınır ötesine aktarılabildiğini vurgulayan Şimşek, finansal suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin aynı hızda hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

KRİPTO ATM'LERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kripto ATM'leri, kullanıcıların fiziksel cihazlar üzerinden nakit para kullanarak kripto varlık alıp satmalarına imkan sağlayan sistemler olarak biliniyor. Geleneksel banka ATM'lerine benzer şekilde çalışan bu cihazlar, kullanıcıların dijital cüzdanlarına doğrudan kripto para transferi gerçekleştirebiliyor.

İlk kripto ATM'si 2013 yılında Kanada'da devreye alınırken, sonraki yıllarda özellikle ABD ve Avrupa'da yaygınlaşma gösterdi. Kullanıcılar cihaz üzerinde yer alan QR kod aracılığıyla dijital cüzdanlarını eşleştirerek işlem yapabiliyor.

DÜNYADA DA DÜZENLEMELER ARTIYOR

Kripto ATM'lerine yönelik düzenlemeler sadece Türkiye ile sınırlı değil. Son yıllarda birçok ülke, kimlik doğrulama süreçlerini sıkılaştırırken bazı bölgelerde lisans ve işlem limitlerine yönelik yeni uygulamalar devreye alınmış durumda. Bu düzenlemelerin temel amacı ise dijital varlık ekosisteminde güvenliği artırmak ve yasa dışı para akışını sınırlandırmak olarak gösteriliyor.