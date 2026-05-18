Ak Yatırım katkılarıyla hazırlanan #HepimizİçinFinans serisinin yeni bölümünde Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu Stablex Hazine ve Müşteri Deneyimi Bölüm Başkanı Kirkor Baloğlu oldu. Programda, küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen varlıklarda bile sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde kripto para piyasalarının geçirdiği dönüşüm ele alındı.

"KRİPTO PİYASALARI DAHA OLGUN HALE GELİYOR"

Programda değerlendirmelerde bulunan Kirkor Baloğlu, yatırımcı profilinin geçmişe kıyasla daha bilinçli ve daha kurumsal hale geldiğini belirterek, kripto piyasalarında geçmiş dönemlerde görülen aşırı volatil hareketlerin etkisinin azaldığını ifade etti.

BLOCKCHAIN GELECEĞİN ALTYAPISI OLABİLİR

Baloğlu, blockchain teknolojisinin geçici bir trend olmadığını vurgulayarak, büyük bankalar, organize borsalar ve ödeme sistemleri gibi geleneksel finans kuruluşlarının bu alandaki yatırımlarını artırdığına dikkat çekti.

KRİPTO PİYASALARININ ÖNE ÇIKAN AVANTAJLARI

Programda kripto ekosisteminin yatırımcıya sunduğu bazı avantajlar da sıralandı:

PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

• 7/24 işlem imkanı

• Daha hızlı transfer süreçleri

• Daha düşük işlem makasları

• Kullanıcı deneyimine daha fazla odaklanılması

GELECEKTE KULLANIM ALANLARI GENİŞLEYEBİLİR

Programda blockchain teknolojisinin gelecekte yalnızca yatırım tarafında değil, finansal sistemin farklı alanlarında da kullanılabileceği değerlendirildi. Öne çıkan kullanım alanları ise şu şekilde sıralandı:

• Ödeme sistemleri

• Ticaret işlemleri

• Krediler ve teminat mekanizmaları

• Stablecoin projeleri

• Merkez bankası dijital para sistemleri