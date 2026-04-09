Dün sergilediği yüzde 4,76’lık yükselişle 13.536,84 puana ulaşan Borsa İstanbul, haftanın dördüncü işlem gününe de pozitif bir başlangıç yaptı.

Günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanan BIST 100 endeksi, 13.610,55 puan seviyesine çıkarak yukarı yönlü ivmesini korudu.

TERA ALICI, BOFA SATICI TARAFINDA

Saat 14.14 itibarıyla piyasadaki yükseliş çabasına rağmen büyük kurumlar arasında belirgin bir strateji farkı oluştu.

Günün en iştahlı alıcısı, yaklaşık 1,27 milyar TL net hacimle Tera Yatırım oldu. Tera’yı sırasıyla şu kurumlar takip etti:

• Pusula: 808,2 milyon TL

• Garanti: 792,5 milyon TL

• Tacirler: 709,6 milyon TL

Özellikle Midas ve Deniz Yatırım’ın da alım tarafında yer alması, bireysel ve yerli kurumsal yatırımcının piyasayı desteklemeye devam ettiğini gösteriyor.

SATIŞ TARAFINDA "YABANCI" BASKISI

Piyasanın satış ayağında ise tanıdık bir isim, Bank of America (BofA) dikkat çekiyor.

BofA, 1,98 milyar TL’lik net satış hacmiyle listenin başında yer alarak yükselişi sınırlayan temel güç oldu. Satış tarafındaki diğer önemli kurumlar:

• Meksa: 1,10 milyar TL

• Yatırım Finansman: 787,7 milyon TL

• Bulls: 398,6 milyon TL

13.600 SEVİYESİ KRİTİK

BIST 100 endeksi dün yakaladığı sert yükselişin ardından bugün daha dengeli bir seyir izliyor.

Tera ve Pusula gibi kurumların alımları endeksi yukarıda tutmaya çalışırken, Bank of America ve Meksa’nın yoğun satışları piyasada bir kâr realizasyonu yaşandığına işaret ediyor.

Metal ana sanayindeki güçlenme endeksi sırtlamaya devam ederken, 13.610 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması yükselişin devamı açısından kritik önem taşıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 376 10.929.885.366,25 % 3.8 14:58 EREGL 30.34 9.972.316.463,08 % 2.57 14:58 THYAO 316.5 6.857.812.699,00 % -0.16 14:58 TUPRS 252 6.292.311.026,00 % 0.4 14:58 AKBNK 75.05 5.792.189.883,45 % -0.92 14:58 Tüm Hisseler

