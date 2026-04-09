Dün yüzde 4,76 değer kazanarak 13.536,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugün günün ilk yarısında yüzde 0,54 artışla 13.610,55 puana yükselerek yukarı yönlü ivmesini korumaya çalışıyor.

Saat 13:00 itibarıyla toplam işlem hacmi 85,8 milyar TL seviyesine ulaşırken, sektör bazlı ayrışmalar dikkat çekiyor.

Metal ana sanayi yüzde 2,90 yükselişle günün yıldızı olurken, bankacılık ve holding endekslerinde hafif kâr satışları gözlemlendi.

BANK OF AMERİCA BUGÜN HANGİ TAHTALARDA AKTİF?

Piyasanın en büyük oyuncularından Bank of America'nın (BofA) 9 Nisan tarihli işlem verileri, yabancı yatırımcının hangi hisselere yöneldiğini ortaya koyuyor.

Saat 13.55 itibarıyla kurumun toplam net hacmi -2,01 milyar TL ile satış ağırlıklı bir seyir izlese de belirli hisselerde yoğun alımlar dikkat çekiyor.

BofA'nın En Çok Alım Yaptığı Hisseler:

• ALVES: 8.018.209 lotluk net alımla listenin başında yer alıyor (Net alım içindeki payı yüzde 13,35).

• ISCTR: 5.704.725 lot ile bankacılık tarafında en çok tercih edilen kağıt oldu.

• KRDMD & EREGL: Demir-çelik sektöründeki genel yükselişe paralel olarak BofA bu iki devde de güçlü alım pozisyonu aldı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

BofA'nın Satış Listesi:

Satış tarafında ise kurumun SASA hissesinde yoğunlaştığı görülüyor.

Yaklaşık 38,2 milyon lotluk çıkışla SASA, BofA satışlarının yüzde 16,46'sını oluşturdu. Onu sırasıyla HDFGS, TUKAS ve CANTE takip etti.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM

Günün ilk yarısında piyasada "seçici" bir hareket hakim. Dünkü sert yükselişin ardından yatırımcılar, bankacılık ve holdinglerdeki kâr realizasyonlarını metal ana sanayi gibi reel sektör hisseleriyle dengeliyor.

BofA'nın ALVES ve ISCTR tarafındaki pozisyonları, kısa vadeli yön arayışında belirleyici bir sinyal olarak takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.