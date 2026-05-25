BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 yükselişle 13.890,91 puandan tamamlarken, KTLEV'e 188,3 milyon TL giriş, BIMAS'ta ise 565,8 milyon TL çıkış gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da 25 Mayıs 2026 işlem günü yükselişle tamamlanırken, yatırımcıların yakından takip ettiği para giriş ve çıkış verileri de belli oldu. BIST 100 endeksi günü artıda kapatırken, bazı hisselerde güçlü para akışı dikkat çekti.
Bankacılık hisseleri para girişlerinde öne çıkarken, perakende ve sanayi hisselerinde yüksek çıkışlar görüldü.
BIST 100 GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
BIST 100 endeksi, güne 81,22 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 13.889,42 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 13.766,48 puanı, en yüksek ise 13.936,94 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre 82,71 puanlık artışla yüzde 0,60 yükselişle 13.890,91 puandan tamamladı.
BIST 30 endeksi ise günü yüzde 0,17 değer kazanarak 15.818,61 puandan kapattı.
Sektör endekslerinde teknoloji endeksi yüzde 0,45 gerilerken, sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,58 ve mali endeks yüzde 1,58 yükseldi.
EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
25 Mayıs işlem gününde para girişinin yoğunlaştığı hisseler şu şekilde sıralandı:
KTLEV → 188.364.293 TL
GARAN → 139.609.541 TL
MIATK → 77.260.009 TL
AKBNK → 71.432.012 TL
PASEU → 58.394.852 TL
SISE → 57.226.012 TL
EFOR → 52.559.008 TL
YKBNK → 50.500.416 TL
EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER
Günün en yüksek para çıkışı görülen hisseleri ise şöyle oldu:
BIMAS → -565.806.992 TL
ASTOR → -473.023.218 TL
ISCTR → -224.326.060 TL
ASELS → -192.829.921 TL
TUPRS → -177.366.732 TL
FROTO → -168.165.322 TL
KRDMD → -111.203.015 TL
TAVHL → -100.897.747 TL
