Borsa İstanbul'da 25 Mayıs 2026 işlem günü yükselişle tamamlanırken, yatırımcıların yakından takip ettiği para giriş ve çıkış verileri de belli oldu. BIST 100 endeksi günü artıda kapatırken, bazı hisselerde güçlü para akışı dikkat çekti.

Bankacılık hisseleri para girişlerinde öne çıkarken, perakende ve sanayi hisselerinde yüksek çıkışlar görüldü.

BIST 100 GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, güne 81,22 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 13.889,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.766,48 puanı, en yüksek ise 13.936,94 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre 82,71 puanlık artışla yüzde 0,60 yükselişle 13.890,91 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise günü yüzde 0,17 değer kazanarak 15.818,61 puandan kapattı.

Sektör endekslerinde teknoloji endeksi yüzde 0,45 gerilerken, sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,58 ve mali endeks yüzde 1,58 yükseldi.

EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

25 Mayıs işlem gününde para girişinin yoğunlaştığı hisseler şu şekilde sıralandı:

KTLEV → 188.364.293 TL

GARAN → 139.609.541 TL

MIATK → 77.260.009 TL

AKBNK → 71.432.012 TL

PASEU → 58.394.852 TL

SISE → 57.226.012 TL

EFOR → 52.559.008 TL

YKBNK → 50.500.416 TL

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Günün en yüksek para çıkışı görülen hisseleri ise şöyle oldu:

BIMAS → -565.806.992 TL

ASTOR → -473.023.218 TL

ISCTR → -224.326.060 TL

ASELS → -192.829.921 TL

TUPRS → -177.366.732 TL

FROTO → -168.165.322 TL

KRDMD → -111.203.015 TL

TAVHL → -100.897.747 TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.