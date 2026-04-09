BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,54 değer kazancıyla 13.610,55 puan seviyesinden kapatırken, piyasadaki toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda ayrışmaların yaşandığı günde, metal ana sanayi yüzde 2,90 yükselişle lokomotif görevi üstlenirken; bankacılık ve holding endeksleri hafif kâr satışlarıyla güne devam etti.

GÖZLER KRDMD VE SASA'DA

Tera Yatırım saat 14.00 itibarıyla net 1.253.192.611 TL hacim ile belirgin bir alım ağırlığında.

Tera Yatırım'ın En Çok Alım Yaptığı Hisseler:



• KRDMD (Kardemir D): Kurumun alım listesinin zirvesinde yer alan hisse, 9.949.840 lotluk net alımla toplam payın yüzde 17,91'ini oluşturdu.

• SASA: 9.857.788 lotluk alımla listenin ikinci sırasında yer alarak Tera'nın radarına giren bir diğer dev şirket oldu.

• EUREN, IZENR ve MEYSU: Bu üç hisse de kurumun portföyüne eklediği diğer önemli kağıtlar arasında yer alarak alım listesini domine etti.

SATIŞ TARAFINDA HANGİ HİSSELER VAR?

Tera Yatırım'ın satış listesinde ise CANTE yüzde 33,59'luk pay ve -2.915.871 lot ile başı çekiyor.

Kurum ayrıca LXGYO, PAHOL ve ALGYO gibi gayrimenkul yatırım ortaklıklarında da çıkış yönlü bir seyir izledi.

