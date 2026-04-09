Savaşın gölgesinde geçen zorlu haftaların ardından Merkez Bankası’ndan piyasaları rahatlatan bir hamle geldi. Rezervler savaş sonrası ilk kez yükselişe geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği haftalık rezerv verilerini paylaştı.

28 Şubat’ta patlak veren İsrail-ABD ve İran gerginliğinin ardından sürekli baskı altında kalan rezervlerde, 3 Nisan haftası itibarıyla ilk kez artış görüldü.

REZERVLER 160 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTI

TCMB verilerine göre net uluslararası rezervler bir önceki haftaya kıyasla 6,3 milyar dolarlık güçlü bir artış sergiledi.

Bu sıçramayla birlikte toplam rezerv hacmi 161,64 milyar dolara tırmanarak, savaş sürecindeki kayıpların ardından önemli bir geri dönüş sinyali verdi.

HEM DÖVİZ HEM ALTIN

Rezervlerdeki artışın lokomotifi hem döviz varlıklarındaki yükseliş hem de altın fiyatlarının/stoklarının değer kazanması oldu. İşte 3 Nisan haftasının karnesi:

• Döviz Varlıkları: Yüzde 6,6 gibi ciddi bir ivme yakalayarak 50,73 milyar dolara ulaştı.

• Altın Rezervleri: Yüzde 3,2’lik artışla güvenli liman etkisini hissettirdi ve 103,23 milyar dolar seviyesine çıktı.

