İnşaat sektörünün nabzını tutan inşaat maliyet endeksi, 2026 yılının ikinci ayında hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş grafiğini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51 oranında artan maliyetler, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 25,72 seviyesine ulaştı.

MALZEME ENDEKSİ İŞÇİLİĞİ GERİDE BIRAKTI

Şubat ayı verilerinin detaylarına bakıldığında, maliyet artışının ana itici gücünün malzeme fiyatları olduğu görülüyor.

• Malzeme Endeksi: Aylık yüzde 2,33 artarken, yıllık artış yüzde 23,73 olarak gerçekleşti.

• İşçilik Endeksi: Aylık bazda yüzde 0,20 ile sınırlı bir artış gösterse de, yıllık bazda yüzde 29,12’lik artışla hala maliyet kalemleri arasındaki ağırlığını koruyor.

BİNA İNŞAATINDA İŞÇİLİK MALİYETLERİ DURULDU

Konut ve ticari yapıları kapsayan bina inşaatı maliyet endeksi, şubat ayında aylık yüzde 1,25 artış kaydetti.

Bu kategoride dikkat çeken en önemli veri, işçilik maliyetlerindeki değişim oldu.

Bina inşaatında işçilik endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,04 oranında hafif bir düşüş sergiledi.

Ancak yıllık bazda bakıldığında, bina inşaatındaki işçilik maliyetlerinin hala yüzde 28,74 seviyesinde olduğu görülüyor.

ALT YAPI VE BİNA DIŞI YAPILARDA SERT YÜKSELİŞ

Yol, köprü ve baraj gibi projeleri kapsayan bina dışı yapılar için maliyetler, genel endeksin üzerinde bir seyir izledi.

• Aylık artış oranı yüzde 2,36 olarak gerçekleşirken, bu gruptaki malzeme maliyetleri bir ayda yüzde 3,11 yükseldi.

• Bina dışı yapılardaki yıllık işçilik artışı ise yüzde 30,46 ile tüm kategoriler arasındaki en yüksek yıllık artış oranı olarak kayıtlara geçti.