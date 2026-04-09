Küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yaratan Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılacağı beklentisi ve Orta Doğu’da sağlanan geçici ateşkes, brent petrol fiyatlarını tepe taklak etti.

Hafta başında peş peşe gelen zamlarla sarsılan araç sahiplerine müjdeli haber sektör kaynaklarından geldi. 10 Nisan Cuma günü saat 00.01 itibarıyla geçerli olması beklenen indirim öngörüleri şu şekilde:

• Motorin (Mazot): Litre fiyatında yaklaşık 14,55 TL indirim,

• Benzin: Litre fiyatında yaklaşık 1,61 TL indirim bekleniyor.

Bu indirimlerin gerçekleşmesi durumunda, motorin fiyatlarında son yılların en büyük tek seferlik düşüşü kaydedilmiş olacak.

9 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İndirim öncesi, 9 Nisan sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel satış fiyatları (şehirlere ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebilir):

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

Motorin litre fiyatı: 85.29 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 63.10 TL

Motorin litre fiyatı: 85.14 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.22 TL

Motorin litre fiyatı: 86.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.50 TL

Motorin litre fiyatı: 86.70 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL