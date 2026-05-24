Goldman Sachs analistleri, ABD tahvil piyasalarındaki yükselişin devam edebileceğine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bankanın yatırımcılara gönderdiği analiz notunda, 30 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtilirken, enflasyon ve borç sürdürülebilirliği endişelerine dikkat çekildi.

TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Goldman Sachs Küresel Bankacılık ve Piyasalar biriminde Gerçek Para Faiz Oranı Satışları Başkanı Phillip Lee, yükselişin arkasında beklenenden yüksek gelen ve etkisini sürdüren enflasyon verilerinin bulunduğunu ifade etti.

Lee'ye göre dirençli ekonomik büyüme, mali açıklar, yoğun hazine arzı ve borç sürdürülebilirliğine yönelik endişeler yatırımcıların uzun vadeli tahvillerde daha yüksek getiri talep etmesine neden oluyor.

Analizde özellikle uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş hareketinin devam edebileceği öngörüldü.

YAPAY ZEKA KUZEY ASYA PİYASALARINI DESTEKLEDİ

Goldman Sachs analizinde küresel piyasalardaki diğer gelişmelere de yer verildi. Bankanın değerlendirmesine göre Güney Kore, Tayvan ve Japonya'nın yer aldığı Kuzey Asya piyasaları, yapay zeka ve yarı iletken bellek üretimindeki güçlü görünüm sayesinde Güney Asyalı rakiplerinin önüne geçti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Goldman Sachs Araştırma biriminden Tim Moe, yarı iletken bellek döngüsünün piyasanın beklentilerinden daha uzun sürebileceğini belirterek bu sürecin 3 ila 5 yıl devam edebileceğini ifade etti.

ÇİN VE JAPONYA TARAFINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Rapora göre Çin'de anakara piyasalarında işlem gören A hisseleri, güçlü kazançlar ve politika desteğiyle yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 yükseliş kaydetti. Buna karşın offshore hisseleri temsil eden MSCI China endeksi yüzde 2 değer kaybetti.

Japonya tarafında ise siyasi istikrar, kurumsal reformlar ve faiz normalleşmesi sürecinin piyasaları desteklediği belirtildi.

KÜRESEL SU YATIRIMLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Analistler ayrıca su altyapısına yönelik yatırım ihtiyacının da giderek büyüdüğünü vurguladı.

Raporda, jeopolitik gelişmeler ve iklim değişikliği nedeniyle 2040 yılına kadar küresel su altyapısı için 11,4 trilyon euro yatırım gerekeceği tahmin edildi. Bu rakamın mevcut yatırım seviyelerinin 6,5 trilyon euro üzerinde olduğu ifade edildi.