Google Haberler

Borsadaki yabancı payı gerileme gösterirken, genel trenddeki sınırlı düşüşe rağmen hisse bazlı hareketlerde keskin ayrışmalar yaşandı.

Borsadaki yabancı payı, günlük bazda 0.98 puanlık bir azalışla yüzde 35.81 seviyesine geriledi.

Günlük periyotta yabancı ilgisinin en çok yoğunlaştığı ve en çok azaldığı hisseler şunlar oldu:

Yabancı Oranı En Çok Artanlar:

TEKTU: 2.40 bps
SVGYO: 2.14 bps
MCARD: 1.54 bps

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:

DUNYH: -2.75 bps
KRDMB: -2.72 bps
• ARZUM: -2.31 bps

Yabancı yatırımcı portföyünde yer alan hisseler, Görsel 1

10 GÜNLÜK KESİNTİSİZ TRENDLER

Özellikle sanayi ve yatırım sektöründeki bazı kağıtlarda yabancı girişinin yoğunlaştığı görülüyor.

Son iki haftalık işlem sürecinde yabancı payını her gün düzenli olarak artıranlar şunlar:

• BMSTL
• EPLAS
• KRPLS
• RUBNS
• VERUS

Yabancı yatırımcı portföyünde yer alan hisseler, Görsel 2

SÜREKLİ DÜŞÜŞ GÖSTERENLER

Buna karşılık, yabancı yatırımcının kademeli olarak pozisyon azalttığı ve satış baskısının sürdüğü hisseler ise şunlar:

• KUTPO
• NTHOL
• TMPOL
• YYAPI
• ZRGYO

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 317 34.847.387.274,25 % 8.56 18:10
TUPRS 251 23.211.963.510,15 % -3.46 18:10
ASELS 362.25 19.083.911.733,00 % 5.92 18:10
ISCTR 14.09 13.237.697.760,06 % 7.56 18:10
AKBNK 75.75 12.038.363.186,10 % 9.39 18:10
Tüm Hisseler


Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

enpara
Google Haberler