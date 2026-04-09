Borsadaki yabancı payı gerileme gösterirken, genel trenddeki sınırlı düşüşe rağmen hisse bazlı hareketlerde keskin ayrışmalar yaşandı.
Borsadaki yabancı payı, günlük bazda 0.98 puanlık bir azalışla yüzde 35.81 seviyesine geriledi.
Günlük periyotta yabancı ilgisinin en çok yoğunlaştığı ve en çok azaldığı hisseler şunlar oldu:
Yabancı Oranı En Çok Artanlar:
• TEKTU: 2.40 bps
• SVGYO: 2.14 bps
• MCARD: 1.54 bps
Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:
• DUNYH: -2.75 bps
• KRDMB: -2.72 bps
• ARZUM: -2.31 bps
10 GÜNLÜK KESİNTİSİZ TRENDLER
Özellikle sanayi ve yatırım sektöründeki bazı kağıtlarda yabancı girişinin yoğunlaştığı görülüyor.
Son iki haftalık işlem sürecinde yabancı payını her gün düzenli olarak artıranlar şunlar:
• BMSTL
• EPLAS
• KRPLS
• RUBNS
• VERUS
SÜREKLİ DÜŞÜŞ GÖSTERENLER
Buna karşılık, yabancı yatırımcının kademeli olarak pozisyon azalttığı ve satış baskısının sürdüğü hisseler ise şunlar:
• KUTPO
• NTHOL
• TMPOL
• YYAPI
• ZRGYO
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.