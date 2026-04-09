Borsadaki yabancı payı, günlük bazda 0.98 puanlık bir azalışla yüzde 35.81 seviyesine geriledi.

Günlük periyotta yabancı ilgisinin en çok yoğunlaştığı ve en çok azaldığı hisseler şunlar oldu:

Yabancı Oranı En Çok Artanlar:



• TEKTU: 2.40 bps

• SVGYO: 2.14 bps

• MCARD: 1.54 bps

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:



• DUNYH: -2.75 bps

• KRDMB: -2.72 bps

• ARZUM: -2.31 bps

10 GÜNLÜK KESİNTİSİZ TRENDLER

Özellikle sanayi ve yatırım sektöründeki bazı kağıtlarda yabancı girişinin yoğunlaştığı görülüyor.

Son iki haftalık işlem sürecinde yabancı payını her gün düzenli olarak artıranlar şunlar:

• BMSTL

• EPLAS

• KRPLS

• RUBNS

• VERUS

SÜREKLİ DÜŞÜŞ GÖSTERENLER

Buna karşılık, yabancı yatırımcının kademeli olarak pozisyon azalttığı ve satış baskısının sürdüğü hisseler ise şunlar:

• KUTPO

• NTHOL

• TMPOL

• YYAPI

• ZRGYO

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 317 34.847.387.274,25 % 8.56 18:10 TUPRS 251 23.211.963.510,15 % -3.46 18:10 ASELS 362.25 19.083.911.733,00 % 5.92 18:10 ISCTR 14.09 13.237.697.760,06 % 7.56 18:10 AKBNK 75.75 12.038.363.186,10 % 9.39 18:10



Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.