Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu’da sağlanan kırılgan ateşkesin ardından rotasını Hürmüz Boğazı’na çevirdi.

ABD ve İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından bir not yayımlayan Goldman Sachs analistleri, piyasadaki risklerin hâlâ "yukarı yönlü" olduğunu vurguladı.

Analist Daan Struyven liderliğindeki ekip, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ateşkesin kırılganlığına dair açıklamalarına atıfta bulunarak durumun her an değişebileceğine dikkat çekti.

ÜÇ FARKLI SENARYO, ÜÇ FARKLI FİYAT

Bankanın raporunda, Hürmüz Boğazı'nın durumuna göre şekillenecek üç ana senaryo öne çıkıyor:

• İyimser (Temel) Senaryo: Boğazdaki enerji akışının bu hafta sonu itibarıyla normale dönmeye başlaması ve sevkiyatın bir ay içinde savaş öncesi seviyelere ulaşması bekleniyor. Bu durumda Brent petrolün üçüncü çeyrekte 82 dolar, dördüncü çeyrekte ise 80 dolar seviyelerinde dengelenmesi öngörülüyor.

• Olumsuz Senaryo: Yeniden açılışın sadece bir ay gecikmesi durumunda, petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında 100 doların üzerinde kalıcı olacağı tahmin ediliyor.

• Kriz Senaryosu: Boğazın uzun süreli kapalı kalması ve bölgesel üretim kaybının yaşanması halinde fiyatların üçüncü çeyrekte 120 dolara, son çeyrekte ise 115 dolara fırlayabileceği belirtiliyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Şubat ayında patlak veren çatışmalarla birlikte 119,50 dolar seviyesine kadar tırmanan Brent petrol, ateşkes ilanıyla birlikte sert bir düzeltme yaşadı. Çarşamba günü yaşanan yüzde 13'lük düşüşün ardından fiyatlar şu sıralar 95 dolar bandında işlem görüyor.

Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle ne zaman açılacağı ve Tahran-Washington hattındaki diplomatik belirsizliğin sürüp sürmeyeceği, önümüzdeki dönemin en belirleyici faktörü olacak.

