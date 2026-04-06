OPEC+, ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalar sırasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların, yüksek maliyetli ve uzun süren onarım süreçleri nedeniyle küresel arz üzerinde risk oluşturduğunu bildirdi.

Pazar günü düzenlenen OPEC+ panel toplantısında, enerji tesislerine yönelik saldırılar ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Reuters'ın ulaştığı taslak metinde, bu tür saldırıların ardından yürütülen onarım çalışmalarının hem ciddi maliyet gerektirdiği hem de uzun zaman aldığına işaret edildi.

DENİZ TAŞIMACILIĞI KRİTİK ROLDE

Metinde ek olarak, uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarının güvenliğinin sağlanmasının, enerji arzının sürdürülebilirliği açısından hayati önemde olduğu belirtildi.

KÜRESEL ARZ İÇİN KESİNTİ RİSKİ ARTIYOR

OPEC+ komitesi, zarar gören enerji tesislerinin yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin zaman aldığını belirterek, bunun küresel enerji tedarikinde kesintilere yol açabileceği uyarısında bulundu.