Dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre İran’ın Khuzestan bölgesindeki petrokimya sanayi tesislerini hedef alan saldırılarda, Gübretaş’ın bağlı ortaklığı Razi Petrochemical da isabet aldı.

Tesisin enerji ihtiyacını karşılayan elektrik üniteleri saldırılar sonucu hasar gördü.

Elektrik altyapısındaki arıza nedeniyle üretim mücbir sebeple tamamen durduruldu.

Kurum, elektrik üniteleri dışında tesis genelinde başka bir fiziksel hasar bulunmadığını belirtti.

Şirket yönetimi, üretimin en kısa sürede yeniden başlatılması için onarım çalışmalarının planlandığını ve sürecin şeffaflıkla takip edileceğini vurguladı.

GUBRF HİSSELERİ GÜNE SATICILI BAŞLADI

İran'dan gelen bu olumsuz haber akışı, Borsa İstanbul’un yeni haftadaki ilk işlem gününde GUBRF hisselerini baskı altına aldı. Yatırımcıların risk algısının yükselmesiyle birlikte hisse senedi açılışta yönünü aşağı çevirdi.

Saat 10.06 itibarıyla Gübretaş hisseleri, önceki kapanışa göre yüzde 2 değer kaybıyla 471 TL seviyesinden işlem görüyor.

Bölgedeki jeopolitik risklerin devam etmesi ve üretimin durma süresine ilişkin belirsizlikler, piyasa profesyonelleri tarafından yakından izleniyor.

