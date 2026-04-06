Derbi galibiyetinin ardından yatırımcıların odağına giren FENER payları, güne hızlı bir giriş yaptı. TSI 10:24 verilerine göre hisse, yüzde 3,73’lük değer kazancıyla 2,77 TL seviyelerinden işlem görerek yeşil bölgedeki yerini sağlamlaştırdı.

ALIM TARAFINDA BANK OF AMERİCA LİDER!

Hissedeki yükselişin ana motoru yabancı alımları oldu. TSI 10.19 itibarıyla ForInvest'te yer alan verilere göre Bank of America (BofA), toplam alımların yaklaşık üçte birini tek başına göğüsleyerek listenin zirvesine yerleşti. İlk 5 kurumun alım ağırlığı ise %73,95 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Bank of America: 1.849.506 Net Lot (%32,43) – Maliyet: 2,790 TL

Osmanlı Yatırım: 917.590 Net Lot (%16,09) – Maliyet: 2,802 TL

TEB Yatırım: 602.521 Net Lot (%10,56) – Maliyet: 2,787 TL

Vakıf Yatırım: 517.386 Net Lot (%9,07) – Maliyet: 2,794 TL

QNB Yatırım: 330.303 Net Lot (%5,79) – Maliyet: 2,784 TL

