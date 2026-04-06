Mondi (MNDTR), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 döneminde 1 milyar 537 milyon 59 bin 780 TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi.

Şirket bu kararın sonucunda yatırımcıyı üzecek bir temettü kararı aldı.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Açıklamada, söz konusu zarar nedeniyle hem SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda hem de yasal kayıtlarda dağıtılabilir kâr oluşmadığı belirtildi.

MNDTR HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu doğrultuda şirket yönetim kurulu, 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması yönünde karar aldı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Yönetim kurulunun temettü dağıtılmaması yönündeki önerisinin, 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacağı ifade edildi.

MNDTR HİSSESİNDE SON DURUM

Mondi Turkey (MNDTR) hissesi 17.42 yazım saati itibarıyla yüzde 2,10 yükselişle 5,83 TL seviyesinde seyrediyor.