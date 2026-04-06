Bölünme sürecinde yatırımcıların hesaplarına paylar 1’e 3,75 oranında yansıtıldı.

Yani elinde 100 lot QNBTR hissesi bulunan bir yatırımcının portföyüne 375 lot ENPRA hissesi eklendi.

Bankanın sermayesinin yüzde 3’ünü temsil eden yaklaşık 374,2 milyon TL nominal değerli bu paylar artık piyasada el değiştirmeye hazır.

SABİT FİYAT YOK, "DENGE" VAR

ENPRA’nın en dikkat çekici özelliği, bir "halka arz fiyatı" olmadan tahtasının açılacak olması. Yarın sabah seans başlangıcında şu süreç işleyecek:

• Emir Toplama: Alım ve satım emirleri havuzda birikecek.

• Eşleşme: Sistem, en yüksek işlem hacminin gerçekleştiği noktayı bulacak.

• Baz Fiyat: Bu denge noktası, hissenin piyasadaki ilk "baz fiyatı" olarak tarihe geçecek.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARILAR

Hisse Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem göreceği için kurallar şöyle olacak:

• Brüt Takas: Alınan hisse aynı gün satılamayacak.

• Kredi Yasağı: Açığa satış veya kredili işlem yapılamayacak.

• Emir Sınırı: Maksimum emir değeri 1.000.000 TL ile sınırlandırıldı.

• Tek Fiyat: Sürekli işlem yerine belirli saatlerde eşleşme yöntemi uygulanacak.

