Hissedeki bu sert yükselişin arkasında, bankanın kısmi bölünme süreciyle halka açık hale gelen Enpara Bank A.Ş. ile ilgili önemli gelişmeler yer alıyor.

3 Nisan 2026 tarihinde KAP’a yapılan bildiriye göre Enpara Bank’ın sermayesinin yüzde 3’ünü temsil eden yaklaşık 374,2 milyon TL nominal değerli paylar MKK nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte kaydileştirildi.

ENPRA işlem koduyla yarın (07/04/2026) Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem görmeye başlayacak olan banka, tek fiyat yöntemiyle yatırımcıyla buluşacak.

ALIMLARDA"OYAK" ÖNE ÇIKIYOR

Saat 10.40 itibarıyla günün en büyük alıcısı, toplam alımların yüzde 76,08’ini tek başına göğüsleyen OYAK Yatırım oldu.

OYAK’ı sırasıyla A1 Capital ve Garanti BBVA izledi. İlk 5 alıcının toplam lot miktarı 7,7 milyonun üzerine çıkmış durumda.

Satış kanadında ise Vakıf Yatırım (yüzde 39,09) ve Ziraat Yatırım (yüzde 29,72) başı çekiyor.

Satışların daha çok kamu ağırlıklı kurumlardan gelmesi, bireysel veya kurumsal kar realizasyonu olarak yorumlanıyor.

Alıcı ve satıcı dengesine bakıldığında, piyasada 470.000 lotluk pozitif bir net fark oluşmuş durumda.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Yarın ENPRA koduyla başlayacak işlemler, QNBTR yatırımcıları için de bir çarpan etkisi yaratabilir.

Ancak Enpara Bank payları PÖİP’te işlem göreceği için brüt takas uygulamasına tabi olacak, açığa satış veya kredili işlem yapılamayacak.

Bankacılık endeksindeki genel toparlanma eğilimi ve Enpara’nın bağımsız bir oyuncu olarak borsaya girişi, önümüzdeki günlerde sektörün en çok konuşulan başlığı olmaya aday görünüyor.

