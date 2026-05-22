Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, hak kullanım ödemelerine ait işlemlerin tamamlandığını duyurdu.

MKK'dan yapılan açıklamada, Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım süreçleri neticesinde, bugün itibarıyla 7 şirketin temettü ödemelerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

İşte 22 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla ödemesi tamamlanan şirketler ve hisse başına ödenen brüt/net nakit temettü detayları:

Lokman Hekim (LKMNH) — 1. Taksit

Hisse Başına Brüt Temettü: 0,2314814 TL

Hisse Başına Net Temettü: 0,1967591 TL

Avrupakent GYO (AVPGY) — 1. Taksit

Hisse Başına Brüt Temettü: 2,50 TL

Hisse Başına Net Temettü: 2,50 TL

(Not: GYO statüsü nedeniyle stopaj oranından muaf tutulduğu için brüt ve net ödeme eşittir.)

Katılımevim (KTLEV) — 2. Taksit

Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0966183 TL

Hisse Başına Net Temettü: 0,0821255 TL

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL)

Hisse Başına Brüt Temettü: 0,6980529 TL

Hisse Başına Net Temettü: 0,5933449 TL

GENTAŞ (GENTS)

Hisse Başına Brüt Temettü: 0,1568627 TL

Hisse Başına Net Temettü: 0,1333332 TL

Pınar Et ve Un (PETUN) — 1. Taksit

Hisse Başına Brüt Temettü: 0,245 TL

Hisse Başına Net Temettü: 0,20825 TL

Erbosan (ERBOS)

Hisse Başına Brüt Temettü: 2,70 TL

Hisse Başına Net Temettü: 2,295 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.