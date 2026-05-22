Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği nakit kâr payı (temettü) ödemelerinde önemli bir süreç daha tamamlandı. 7 şirket temettü ödemesini tamamladı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, hak kullanım ödemelerine ait işlemlerin tamamlandığını duyurdu.
MKK'dan yapılan açıklamada, Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım süreçleri neticesinde, bugün itibarıyla 7 şirketin temettü ödemelerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.
BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.
İşte 22 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla ödemesi tamamlanan şirketler ve hisse başına ödenen brüt/net nakit temettü detayları:
Lokman Hekim (LKMNH) — 1. Taksit
Hisse Başına Brüt Temettü: 0,2314814 TL
Hisse Başına Net Temettü: 0,1967591 TL
Avrupakent GYO (AVPGY) — 1. Taksit
Hisse Başına Brüt Temettü: 2,50 TL
Hisse Başına Net Temettü: 2,50 TL
(Not: GYO statüsü nedeniyle stopaj oranından muaf tutulduğu için brüt ve net ödeme eşittir.)
Katılımevim (KTLEV) — 2. Taksit
Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0966183 TL
Hisse Başına Net Temettü: 0,0821255 TL
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL)
Hisse Başına Brüt Temettü: 0,6980529 TL
Hisse Başına Net Temettü: 0,5933449 TL
GENTAŞ (GENTS)
Hisse Başına Brüt Temettü: 0,1568627 TL
Hisse Başına Net Temettü: 0,1333332 TL
Pınar Et ve Un (PETUN) — 1. Taksit
Hisse Başına Brüt Temettü: 0,245 TL
Hisse Başına Net Temettü: 0,20825 TL
Erbosan (ERBOS)
Hisse Başına Brüt Temettü: 2,70 TL
Hisse Başına Net Temettü: 2,295 TL
CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.